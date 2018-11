Uomini e Donne Ursula figli, il messaggio d’amore e il gesto di Sossio che spiazza

Ursula Bennardo, i figli della dama di Uomini e Donne Over

Oggi è una bella giornata per i fan di Uomini e Donne. Ursula ha infatti scritto un bellissimo messaggio per i suoi figli su Instagram con tanto di hashtag strappalacrime alla fine. Come sapete, la Bennardo sta vivendo un periodo di rinascita dopo i tanti dubbi che la storia con Sossio le aveva provocato; la donna infatti aveva deciso di mettere un punto a tutto e ricominciare da capo, magari con Armando chissà. Fatto sta che le cose sono andate diversamente e oggi si può dire senz’altro serena. La quiete dopo la tempesta insomma. Ma veniamo al dunque perché ne abbiamo di cose da dirvi.

Uomini e Donne Over, la dedica di Ursula ai figli Simone, Alessandro e Michele

I figli di Ursula di Uomini e Donne sono tre, e Ursula li ha taggati tutti nel suo profilo Instagram proprio dopo aver scritto un dolce messaggio. “Quando sono confusa – queste le sue parole – basta guardarvi…”, così ha iniziato, per poi scrivere “E se lo dite voi…” dopo averli nominati tutti e tre. Simone, Alessandro e Michele sono senz’altro i cocchi della mamma, come si nota dagli hashtag che Ursula ha scritto dopo il messaggio: #me #mamma #ursulabennardo #uominiedonne #temptationisland #temptationislandvip #amore #condivisione #semprenoi #noi #insieme #siamounasquadrafortissima. Ursula insomma è felicissima della famiglia che ha e saranno stati senz’altro anche i figli a darle la forza dopo le critiche delle ultime registrazioni.

Ursula e Sossio oggi, il gesto di lui dopo la foto: torna l’amore nella coppia

Oggi sappiamo peraltro che Ursula e Sossio hanno iniziato a frequentarsi di nuovo e a vivere da capo la loro storia d’amore: lei ha sempre ammesso di aver provato amore vero per il calciatore ma aveva anche detto a un certo punto di non essere più disposta ad accettare tutto. Sono state le lacrime di Sossio a farle cambiare idea e infatti adesso sembrano felici, tant’è che lo stesso Sossio ha commentato la foto di Ursula scrivendo “Che amori” con tre cuori uno dopo l’altro. Dopo un periodo di forti polemiche insomma la Bennardo riappare sui social più solare e sorridente che mai in una foto col figlio che è davvero bella. Staremo a vedere cosa succederà invece agli altri protagonisti dei vari troni: avete saputo ad esempio cos’è successo a Teresa Langella? E le ultime polemiche su Luigi le avete lette? E che dire di quanto accaduto a Lorenzo Riccardi? Insomma per una donna che ritrova il sorriso ci sono ben tre ragazzi che devono avere a che fare con un bel po’ di rogne!