Uomini e Donne oggi: Sossio in lacrime, il gesto che spiazza lo studio

Oggi Uomini e Donne: Sossio piange davanti a Ursula e spiazza tutto il pubblico

Questo Martedì continua ad andare in onda la puntata del Trono Over iniziata ieri pomeriggio. Grande colpo di scena nello studio di Uomini e Donne. Si riparte con Sossio e Ursula al centro dello studio. L’ex calciatore arriva in trasmissione con l’uomo sotto i piedi. L’uomo si siede di fronte la sua ex fidanzata e le chiede scusa, pregandola di perdonarlo e tornare insieme a lui. Inutile dire che gli opinionisti e il pubblico intero non lo prendono sul serio. Sono tanti quelli che dichiarano di non credere alle parole di Aruta. Nonostante ciò, il diretto interessato cerca di far cambiare idea solo ad una persona, ovvero la Bennardo. Alla fine, anche lei finisce in lacrime.

Sossio cerca di convincerla a tornare insieme, ma lei dice di essere confusa e di volerci pensare ancora un po’. Alla fine, il cavaliere del parterre maschile si arrabbia con Armando e il pubblico presente in studio. Aruta non gradisce l’atteggiamento di alcune persone e dice di non essere capito da nessuno. Alla fine, preso da un attacco d’ira, l’uomo prende la rosa rossa che Rocco voleva regalare a Gemma e la getta a terra rompendo tutti i petali. L’ex calciatore vorrebbe che qualcuno gli credesse almeno adesso che sta parlando di sentimenti reali. Gianni e Tina restano a bocca aperta e si rendono conto di non aver mai visto un Sossio così triste e infuriato per la fine di una storia.

Uomini e Donne: Armando tra Ursula e Noel, Barbara tra Alessio e Andrea

Si torna poi a parlare di Armando. L’uomo ha continuato a sentire anche Noel, finché lei non lo ha bloccato perché arrabbiata. Alla fine, i due decidono di continuare a conoscersi. Barbara si è sentita e vista con Alessio e Andrea. Con il primo decide di chiudere il tutto perché resasi conti che non può esserci niente di più di una semplice attrazione fisica. Con l’altro farà presto un week-end insieme.