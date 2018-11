Sossio e Ursula sono tornati insieme? Il messaggio che spiazza su Instagram

Ursula Bennardo pubblica un messaggio riferito a Sossio Aruta: torneranno insieme?

Si prospetta, forse, una notte insonne per Ursula Bennardo. In tarda serata, infatti, ha pubblicato un messaggio per Sossio Aruta e pare di capire che ha molto su cui riflettere. Se seguite le anticipazioni di Uomini e Donne, saprete già che c’è stato un riavvicinamento nella scorsa registrazione. Domani il trono Over tornerà negli studi per registrare le nuove puntate e scopriremo cosa è successo tra Ursula e Sossio. Certo, dopo essere stati avvistati insieme per le vie di Roma, passeggiare mano nella mano, non sembrano esserci grossi dubbi su ciò che succederà. E il messaggio pubblicato poco fa su Instagram conferma la confusione della Dama, ancora ed evidentemente presa da Sossio. Per gli amici Zonzo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ursula e Sossio torneranno insieme?

Ursula, che sui social è molto attiva e non si trattiene quando esplode la polemica, ha pubblicato una foto di lei al centro dello studio e ha scritto: “Se tutto si sapesse prima si perderebbe il gusto della vita… Ogni giorno va vissuto ed apprezzato nelle sue difficoltà e nella sua bellezza, tutto serve per capirsi e crescere. Sono sicura che presto capirò quale strada percorrere”. Questi pensieri notturni sembrano dimostrare che Ursula sia in balìa dei pensieri e che sia prossima a fare la sua scelta. E a chi potrebbe pensare, se non a Sossio? Nell’ultima registrazione hanno pianto insieme e si sono dati una seconda possibilità. In settimana si sono visti, hanno trascorso giornate insieme e momenti romantici nella Capitale. Tutto lascia pensare che Sossio e Ursula torneranno presto insieme, anche gli hashtag usati dalla Dama portano a pensare al riavvicinamento: “#emozionivere #emozionipure #stradafacendo #sonoancoraqua #aspettandodicapire #ilmiodestino”. Inoltre non è la prima volta che di notte compaiano dediche tra i due.

Uomini e Donne, cosa sta succedendo tra Ursula e Sossio al trono Over

In seguito agli avvistamenti dopo Temptation Island, Sossio e Ursula a Uomini e Donne hanno raccontato la fine della loro storia a causa del reality show. Lui non si è dato mai per vinto, ha da sempre detto di voler riconquistare la fiducia e il cuore di Ursula. Lei inizialmente sembrava non volerne sapere, ha iniziato anche a conoscere Armando ma i continui avvicinamenti di Sossio le hanno smosso qualcosa. In particolare, è stata una chiacchierata in macchina dopo una serata a Napoli a risvegliare in Ursula la voglia di riprovarci. Stasera è arrivato questo particolare messaggio della Dama in cui ha confidato ai suoi follower che spera di intraprendere la strada giusta. Sarà la strada che la porta dritto tra le braccia del suo ex? Ursula e Sossio torneranno insieme? Noi pensiamo di sì, intanto vi aspettiamo domani per le anticipazioni!