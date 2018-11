Gf Vip 2019 concorrenti, svelato un nome della prossima edizione del reality

Concorrenti Gf Vip 2018, il primo nome è Turchese Baracchi?

Nell’ultima puntata mandata in onda di Ultime dalla casa è stata intervistata Turchese Baracchi che si è già fatta conoscere come opinionista a Forum. Pensavamo che l’intervista sarebbe stata concentrata solo su Francesco e Giulia e sugli altri concorrenti ma così non è stato: alla fine infatti la ragazza ha lasciato intendere che c’è qualche possibilità di vederla al Grande Fratello Vip 2019. Nessuna conferma quindi ma quando si tratta di gossip di questo tipo non possiamo trascurarli: il Grande Fratello Vip non è andato bene quest’anno ma dubitiamo che Mediaset deciderà di sopprimerlo. In fin dei conti gran parte delle dinamiche sono state bloccate sul nascere dai concorrenti e non si può dire che il format sia usurato. Ma procediamo con ordine.

L’intervista a Turchese Baracchi: parole forti su Fariba

Turchese ha prima parlato di Fariba, che ha scatenato una lite piuttosto accesa tra Francesco e Giulia, e dello scherzo che ha fatto tirando in ballo Cecilia Rodriguez; l’opinionista ha sottolineato più volte che la mamma di Giulia è amorevole ma esagerata e che questo forse ha danneggiato un po’ sua figlia. A un certo punto ha detto senza mezzi termini che è proprio lei “la vera malata di protagonismo”. E non si tratta neanche delle prime accuse che coinvolgono la ragazza e la madre: recentemente infatti è stata proprio una concorrente del Gf Vip a far star male Giulia dopo averle fatto capire che non le è andato giù il suo comportamento in diretta.

La storia di Giulia e Francesco? Il cambiamento al Gf Vip 2018

Turchese non si è trattenuta neanche sulla storia tra Giulia e Francesco, anche lui criticatissimo peraltro per alcuni suoi atteggiamenti: “Adesso – questa la sua opinione – lo vediamo più propenso ma io vedevo una donna abbarbicata a un uomo che faceva capire che in tutti i modi non ce n’era. C’è modo e modo. Da donna a donna per attrarre un uomo è meglio farsi desiderare”. Fin qui nessuna parola sui nuovi concorrenti del Grande Fratello 2019 e sulla sua partecipazione al reality show.E neanche subito dopo.

Gf Vip 2018, Stefano e Benedetta? “C’erano o non c’erano…”

Turchese infatti ha continuato a parlare di Fariba e si è soffermata anche su Stefano Sala e Benedetta Mazza, già al centro delle polemiche proprio nella giornata di ieri: “Benedetta e Stefano c’erano o non c’erano erano la stessa cosa. Due bravi ragazzi… Benedetta l’ho vista sincera. Però opinando da fuori sull’interesse che ti possono sollevare… Stefano Sala che ha fatto? Non si è comportato neanche tanto da uomo [la Baracchi non ha finito il concetto ma si riferiva senz’altro alle ultime vicende che hanno coinvolto Dasha e in generale alla situazione che si è creata ndr]“. Nessuna parola invece – ed è molto strano – sulle lacrime di Walter Nudo.

Turchese Baracchi concorrente del Grande Fratello Vip 2019? “Mai dire mai”

Solo dopo la Gentilin le ha chiesto se fosse vero che era stata scelta per il Gf Vip 2019 e ovviamente lei non poteva che fare la vaga: “Da un lato sì – questa la sua risposta alla domanda sulla sua eventuale reazione a una proposta simile – dall’altro mi spaventerebbe. Però mai dire mai nella vita mai dire sempre. Voi che volete?”. Turchese Baracchi è la prima concorrente del Gf Vip 2019? Nessuna certezza al momento, ma delle reali possibilità sembrano esserci!