Francesco e Giulia, è lite al Gf Vip 2018 di notte: c’entra Cecilia, ultimo avvertimento

Francesco Monte e Giulia Salemi, lite al Grande Fratello Vip 2018 dopo l’ingresso di Fariba

Immaginavamo che Francesco e Giulia avrebbero litigato anche questa notte al Gf Vip 2018 e infatti le cose sono andate proprio così. I due hanno discusso per un bel po’ di tempo dopo la fine della puntata e soprattutto a notte inoltrata. A Monte non vanno giù non solo alcuni atteggiamenti di Giulia ma anche quelli di sua madre Fariba; tra una parola e l’altra inoltre ha tirato anche in ballo Cecilia Rodriguez mandando completamente in confusione Giulia. Ma cerchiamo di fare chiarezza sul litigio di questa notte e seguiteci con attenzione perché ne abbiamo di cose da raccontarvi.

Gf Vip 2018, le frasi in persiano di Fariba scatenano Francesco Monte: l’avvertimento

Avrete senz’altro notato che Giulia e Fariba hanno parlato in persiano nella tredicesima puntata e che nessuno, neanche Ilary Blasi, sapeva cosa si stessero dicendo. Dopo aver spiegato a Francesco il contenuto delle frasi della madre, il gieffino ha lanciato un ultimatum alla sua partner. Cosa si son dette Giulia e Fariba? Stando al racconto della prima pare che la mamma le abbia fatto notare come tutti i follower di Francesco siano contro di lei, e questo la rende triste e amareggiata. L’atteggiamento di Giulia non è per niente andato giù all’ex tronista di Uomini e Donne, già al centro delle polemiche per alcune recenti critiche di un noto volto televisivo. Secondo lui infatti la Salemi non dovrebbe pensare ai follower e questo è importantissimo anche per continuare una vita fuori: Francesco le ha fatto capire chiaramente che se fuori dovesse continuare a fare così e a pensare troppo ai social network le loro strade si divideranno. E non è finita qui.

Francesco Monte contro Fariba? Bocciato lo scherzo con Cecilia

Se pensavate che le polemiche su Lory Del Santo e le ultimissime critiche a Elia e Jane fossero il top della settimana vi sbagliavate di grosso. Francesco infatti ha anche polemizzato sui modi di fare di Fariba che nel suo rito scherzoso ha tirato in ballo Cecilia Rodriguez, già al centro del gossip per alcuni problemi di salute: secondo lui la mamma non avrebbe dovuto metterla in mezzo, visto quanto accaduto in passato e vista la delicatezza della situazione; Monte al riguardo si è detto tutt’altro che divertito e anzi piuttosto stranito. Non sappiamo come andranno le cose al risveglio ma siamo convinti che sarà una settimana di fuoco per entrambi al Grande Fratello Vip 2018. Scommettiamo?