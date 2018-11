Lory Del Santo ha mentito al Gf Vip 2018 per paura? Il confessionale fa discutere

Gf Vip 2018, l’opinione di Eva Henger sulle strategie dei concorrenti

Una grintosissima Eva Henger è stata intervistata da una solare Emanuela Gentilin durante l’ultima puntata di Ultime dalla casa mandata in onda. Lo scambio di battute è stato interessante: la Henger come al solito non si è trattenuta dicendo la sua anche andando contro i beniamini del pubblico e la Gentilin ha saputo condurla tra un sorriso e l’altro verso gli argomenti più interessanti di quest’edizione. Come tutti sapete, Eva è un personaggio amato e odiato per lo stesso motivo, cioè per aver detto sempre ciò che pensava sempre. Il pubblico ha iniziato a contestarla dopo le accuse a Francesco Monte all’Isola dei Famosi e da lì è stato tutto un susseguirsi di insulti sui suoi social network e di polemiche. Questo però non l’ha fermata, e anche con la Gentilin non si è di certo trattenuta.

Lory Del Santo e il confessionale che ha fatto discutere

Dopo aver parlato della strategia di Francesco Monte Eva ha infatti ribadito un concetto molto chiaro: i concorrenti temono i personaggi più forti e quindi evitano di nominarli. Quando si è parlato di Lory Del Santo, o meglio del confessionale in cui lei diceva che Stefano Monte fosse un personaggio emerso grazie alla sua storia con Benedetta, la Henger ha colto la palla al balzo per ribadire il suo concetto. Secondo lei infatti anche la Del Santo ha cercato di spiegare di essere stata fraintesa perché temeva di essere contestata.

Cosa voleva dire Lory Del Santo? Eva Henger ha le idee chiare

“Conosco benissimo Lory, – queste le parole dell’ex isolana –, penso che al confessionale ha detto esattamente quello che si è sentito da casa. Voleva dire esattamente quello. Tante persone sono in soggezione rispetto a questo gruppo [quello dei presunti più forti ndr], quindi quando si trovano in diretta fanno un po’ marcia indietro, nel senso di ‘Oddio, adesso mi massacrano’. Secondo me è questo che è successo”. Pur stimando Lory insomma Eva pare non aver gradito il suo atteggiamento.

I complotti nella casa del Grande Fratello Vip 2018

Non si tratta peraltro delle prime critiche su complotti e strategie varie: se le recenti polemiche su Elia non vi hanno distratto troppo ricorderete senz’altro ad esempio le parole di Battista sul complotto dei finalisti. Un pensiero condiviso da molti altri ex gieffini che non hanno tollerato di essere stati esclusi dal gioco a causa di fastidiose strategie. Dopo aver detto qualcosa che farà molto discutere anche su Stefano e Benedetta – ricordiamo che la Henger conosce bene lui – Eva è tornata a parlare proprio di strategie sottolineando che in tutti i reality si fanno questi giochetti.

Accordo tra Eva e Monte? “Normale dare la possibilità di farsi conoscere”

Anche all’Isola, dove lei aveva un accordo (non scritto) con Monte per non nominarsi: “Se tu lavori con la stessa agenzia e vedi la persona, fai le serate insieme, è normale che le prime puntate dai la possibilità alla persona di farsi conoscere; è normale che i concorrenti si mettano d’accordo, non dobbiamo scandalizzarci”. Nessuno si scandalizza infatti. Speriamo solo che il Grande Fratello Vip l’anno prossimo sia in grado di mettere un freno a questi giochetti sottobanco che rovinano il reality a danno degli ascolti.