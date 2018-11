Gf Vip, Elia e Jane si sono rivisti? Lui sbotta all’improvviso, Gianmarco racconta tutto

Jane, Elia e Gianmarco: a Domenica Live una storia complicata dopo il Grande Fratello Vip 2018

Oggi a Domenica Live abbiamo finalmente scoperto qualcosa di più sul rapporto tra Jane Alexander ed Elia Fongaro dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Barbara d’Urso ha infatti ospitato di nuovo Gianmarco Amicarelli dopo una decina di minuti in cui Elia è stato attaccato da tutti per il suo atteggiamento ambiguo che a tratti può infastidire. Non che si sia capito proprio tutto, visti i troppi ospiti in studio e il modo in cui sono soliti interagire tra loro; quello che abbiamo sentito ci basta però per pensare che forse tra Jane ed Elia un futuro c’è davvero. Ma veniamo al dunque.

Elia e Jane dopo il Gf Vip 2018, le news a Domenica Live

Già quanto accaduto dopo l’eliminazione di lei dal Gf Vip 2018 ci aveva convinto: si vedeva infatti che Elia e Jane si volessero davvero. Entrambi tuttavia non sono dei ragazzini e lei peraltro ha una storia importante alle spalle. Ecco perché in molti sono stati dubbiosissimi e lo sono tuttora sul comportamento piuttosto freddo dell’ex velino di Striscia la Notizia. “Jane – gli ha chiesto Barbara per sapere qualcosa di più su come stessero andando le cose – dov’è stata? Chi ha visto?”. “Questo – ha risposto Elia – lo dovete chiedere a Jane… Io ero allo stadio ieri e giovedì ero in puntata. Penso – ha poi aggiunto dopo qualche altra domanda – che sia giusto che parli Gianmarco, che loro si vedano, chiariscano e sistemino le loro cose”. Si è capito presto insomma che saremmo passati dall’atmosfera tragica del racconto del figlio segreto di un noto volto dello spettacolo ad argomenti senz’altro più frivoli ma che avrebbero comunque scatenato un dibattito accesissimo.

Elia Fongaro, pioggia di critiche sull’ex gieffino: “Basta”

Barbara non si è fatta sfuggire nulla e ha continuato a svolgere egregiamente il suo lavoro di conduttrice: “Non ti ho chiesto se state insieme… Io ho chiesto ‘Avete parlato per tanto tempo?’ Non faccio né Novella 2000 né Deianira. Faccio questo lavoro perché sia tu che Jane sia entrati nella casa del Grande Fratello… Mi sembra ovvio che voglio capire se vi siete visti o no tu e Jane. Non puoi continuare a dire ‘Io non parlo’ perché sennò non andavi al Gf Vip”. Elia non ha risposto, ovviamente, e ha tenuto il punto, anche se poi alla domanda della Marchesa ha perso le staffe: “Barbara, sono davvero stanco che dalla stessa persona vengo accusato di aver fatto troppo poco o di aver fatto troppo. Sono mesi che mi inveiscono contro… Basta, basta!”. E pensare che non è il primo momento di tensione che vediamo a Domenica Live: c’è stata un bel po’ di polemica ad esempio anche quando Niccolò Centioni, Rudy dei Cesaroni, ha parlato della sua nuova sorprendente vita a Londra dopo il successo avuto con la serie TV.

Gianmarco Amicarelli a Domenica Live: “Sto male, ci siamo sentiti cinque minuti venerdì”

A parlare poi di Jane è stato il suo ex Gianmarco Amicarelli: “Mi ha fatto soffrire molto, sì. Non ha chiarito con me, non è tornata a casa, ci siamo sentiti per telefono cinque minuti venerdì e mi ha chiesto altri giorni per pensare. Mi ha chiamato lei. Io ho reagito al mio solito, le ho detto ‘Ok, va bene’, perché tanto cosa avrei risolto? Se lei hai bisogno di altro tempo per pensare ok, pensa, va bene. Pensavo avessi pensato abbastanza là dentro”. E poi ancora: “Sto male, come faccio a dimenticare due anni di vita vissuta con una persona che hai amato? Anche se la persona che hai amato ti ha fatto male…”. Un momento difficile insomma: niente a che vedere con le ultime vicende che stanno coinvolgendo da una parte Stefano e Benedetta e dall’altra Giulia e Francesco.

Jane Alexander tra Elia e Gianmarco: con chi sarà il futuro dell’attrice?

Da vero signore Gianmarco non ha criticato affatto Elia: “Se tu fossi a casa e guardassi questa sorta di telenovela cosa penseresti?”, gli ha chiesto Barbara riferendosi al momento dell’eliminazione di Jane e alle polemiche di Signorini su Elia. “Forse – ha risposto Gianmarco – quello che pensano un po’ tutti, che è un atteggiamento un po’ freddo. Io mi sarei comportato in maniera differente: sarei stato più felice. Non lo so, io non so che tipo di ragazzo è Elia. Posso parlare per me… mi sarei comportato in maniera differente”. Non pensate tuttavia che Elia sparirà nel nulla. A Domenica Live infatti ha detto poche cose ma sensate: “Io in testa mia, in cuor mio, ho tutto ben chiaro. Lo dirò nel moneto in cui è opportuno”. E noi che pensavamo che i messaggi d’amore dovessero essere sempre chiarissimi come quello di Giulia De Lellis per Irama! A presto con un nuovo atto di questa storia d’amore infinita!