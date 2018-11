Elia Fongaro, dopo le critiche al Gf Vip il bacio con Jane mette a tacere Signorini

Grande Fratello Vip 2018, Elia Fongaro contestato da Signorini

Al Grande Fratello Vip 2018 Elia Fongaro è stato criticatissimo per il suo atteggiamento nei confronti di Jane Alexander, o meglio per le sue reazioni strane. Tutto è iniziato con l’eliminazione della Alexander al televoto contro Walter Nudo e a scatenare la polemica è stato, giustamente questa volta, Signorini che ha accusato Elia di essere stato impassibile a una notizia del genere. Secondo il direttore di Chi infatti l’ex velino di Striscia la Notizia avrebbe dovuto almeno accennare un po’ di gioia al sol pensiero di rivedere la concorrente che al Gf Vip gli ha fatto battere il cuore. All’accusa Elia ha risposto dicendo di “avvalersi della facoltà di non rispondere” e lì è scoppiato il caos.

La reazione di Elia all’eliminazione di Jane Alexander

Lo hanno aggredito quasi tutti infatti e lo stesso Signorini, infastidito da un tale atteggiamento, lo ha invitato a non dire cose non vere su Instagram: “Non iniziare a dire su Instagram che ti abbiamo processato”. E pensare che le polemiche sul Gf non vengono tutte da Instagram: avete sentito cos’ha detto ad esempio Maurizio Battista sul complotto dei finalisti? Torniamo a Ivan perché Signorini non si è affatto trattenuto; quando Ilary gli ha fatto notare infatti che forse Elia era emozionato Alfonso ha risposto in modo netto: “Ma che emozionato! Ha la faccia di plastica!”. Le cose dopo son cambiate. Dopo la polemica scoppiata su Stefano e Benedetta, e la sorpresa a quest’ultima, ha fatto il suo ingresso in studio proprio Jane che inizialmente ha raccontato a Ilary cos’è successo: “Devo fare chiarezza con un paio di persone. Sono spaventata? Boh! In parte sì, in parte no. Ho pensato tantissima in questi giorni. E quindi ho immaginato varie cose. Sono pronta a tutto”.

Il bacio di Jane ed Elia mette a tacere le critiche, Signorini contestato

“Tu mi sei molto piaciuta all’interno della casa – è poi intervenuto Signorini –. Sei proprio parsa come l’amica di sempre, non ti sei mai nascosta anche nelle scelte più difficili. Hai dato davvero un bell’esempio”. Dopo le considerazioni di Signorini Jane è corsa ad abbracciare e baciare Elia. “Un miracolo”, ha gridato Alfonso all’improvviso. Un atteggiamento che francamente non abbiamo proprio compreso: perché attaccare Elia in quel modo prima, per poi non dire nulla a Jane dopo il suo ingresso in studio? Questo Gf Vip è tutto un grande boh! Sono tante infatti le polemiche stroncate sul nascere: pensate ad esempio a quella che ha coinvolto Ivan Cattaneo per le parole dette a Benedetta! Lo stesso malore di Jane non è stato preso per niente in considerazione dalla produzione. Scelte autoriali, direte. Giusto così, infatti. Certo è che ogni scelta si presta a delle critiche. E se pensate che il Web si sia schierato dalla parte di Signorini vi sbagliate di grosso. Sono in molti infatti a credere nella storia di Jane ed Elia:

Chissà come la passerà Jane questa prima notte fuori la casa!#GFVIP pic.twitter.com/moVVURNWd0 — Raffa (@CrazyraffyDe) November 22, 2018

LA BELLEZZA DI JANE E ELIA???? NE VOGLIAMO PARLARE!!! E ORA CONTINUATE A PARLARE ROSICONI #GFvip — Minnie ❤️ (@TrashLove2) November 22, 2018

1. Signorini stava mentendo di sicuro

2. Non credo che Ilary si sia commossa — TizianoLover_🎤🎶 (@EmmeDi_9) November 22, 2018

Signorini quindi prima critica Jane che non risponde alle sue domande poi Elia poi entra Jane e le fa i complimenti poi vede Jane ed Elia è dice che sono belli. VIVA LA COERENZA RAGAZZI. #GFVIP — tm (@taty_masti) November 22, 2018