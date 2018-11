Stefano e Benedetta, Silvia lascia tutti a bocca aperta: “C’è stato qualcosa di più”

Gf Vip 2018, Benedetta e Stefano: è amore? Silvia Provvedi sorprende tutti!

Cosa c’è davvero fra Stefano Sala e Benedetta Mazza? Ce lo stiamo chiedendo tutti. E alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto il coraggio di palesare il proprio pensiero. Come ha fatto Silvia Provvedi. Senza troppi giri di parole, ha spiegato che è assolutamente impossibile che tra i due ci sia un semplice rapporto di amicizia. Ci sono coccole e attenzione continue tra di loro (inoltre hanno dormito un’infinità di volte insieme), ma Benedetta – come ha spiegato Silvia – non vuole ammettere di essersi innamorata di lui per non rimanere delusa. Stefano, dal canto suo, non si sbilancia perché c’è Dasha che lo aspetta fuori dalla Casa.

La confessione di Silvia su Stefano e Benedetta

“Penso che non è un’amicizia, questa – ha detto Silvia Provvedi –. C’è stato qualcosa di più, altrimenti Stefano non starebbe così. Non starebbe male e turbato. Lui deve fare un passo indietro per capire di più sulla sua storia. Benedetta resterebbe parte lesa se dovesse ritornare da Dasha”. Benedetta Mazza, dopo aver svelato dei segreti sulla sua famiglia, ha chiarito tutto quello che c’è da chiarire sull’amicizia con Stefano: “Non sono sorpresa, addolorata e nemmeno felice. Voglio molto bene a Stefano. Molto spesso mi sono trovata a spiegare pensieri relativi a lui e tante volte mi sembra di avere la cosa giusta nel momento sbagliato. Io rimango un passo indietro. Non sono nella situazione di sentirmi sbagliata. Io sono l’amica di Stefano”.

Silvia e Lory litigano per Stefano e Benedetta: ecco cosa è successo

C’è stato anche un acceso litigio tra Silvia Provvedi e Lory Del Santo: quest’ultima ha spiegato in confessionale che la storia è servita a Stefano per emergere… per poi ritrattare (quasi) tutto: “Questa storia è una bellissima storia, che ha fatto diventare tutt’e due dei personaggi”. Silvia non ci ha visto più e l’ha attaccata, dicendo che deve imparare a prendere una posizione. Si è lamentata del fatto che anche con sua sorella Giulia, la settimana scorsa, ha fatto dichiarazioni ritrattate in puntata. Ah, a proposito di Giulia Provvedi: l’incontro con Deianira è salto per un motivo preciso.

Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza riceva una sorpresa

Stefano Sala ha detto la sua: “Non sto capendo nulla. Tra me e Benedetta, è nata una cosa naturale. Non ho bisogno di ricevere visibilità. Non sono d’accordo. Io e Benedetta siamo diventati amici fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ho messo in dubbio il mio rapporto con Dasha. Questo non significa che si è rotto qualcosa con lei”. Finalmente c’è stata una sorpresa per Benedetta Mazza. Ha incontrato la mamma: “Io ti vedo più adesso che prima – ha detto la madre -. Vivi tante emozioni. Sono emozioni meravigliose, quelle per Stefano! Devi stare tranquilla. Va tutto bene. Per quello che si deve vedere, si vedrà fuori”. E mentre sul rapporto tra Benedetta e Stefano ci sono ancora dei dubbi, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno sorpreso!