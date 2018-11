Gf Vip, Monte e Giulia distrutti ma loro sorprendono: “Siamo sempre più vicini”

Giulia e Francesco news: criticatissimi, ma la coppia è sempre più unita al Gf Vip!

Francesco Monte e Giulia Salemi sono stati distrutti dai fan dell’ex tronista di Uomini e Donne. A loro questa coppia del Gf Vip 2018 non piace affatto, preferiscono che Francesco concluda l’esperienza da single. Leggendo qua e là i loro commenti su Twitter e dopo aver letto il messaggio dell’aereo dedicato alla coppia, i fan del bel Monte sono convinti che il loro idolo possa dare molto di più proseguendo da solo. Giulia gli sta impedendo di dimostrare a trecentosessanta gradi il suo carattere? Un dubbio che hanno in molti. Francesco Monte, però, adesso è felice con Giulia Salemi. Hanno chiarito tutto e potrebbe scoccare molto presto la scintilla dell’amore. Potrebbe!

Le parole importanti di Francesco Monte a Giulia Salemi

“Il senso di tutto – ha spiegato Francesco al Grande Fratello Vip – è che se una cosa non mi fa star bene, allora mi devo fermare. Non bisogna mai andare oltre. Ora sto ascoltando quello che di più sincero mi sta venendo da dentro. Sto togliendo dei blocchi. Mi sento più vicino a Giulia”. E infatti, dopo le le lacrime, Francesco Monte ha fatto un passo importante. Ma come ha reagito la Salemi al messaggio scritto dalle ammiratrici di Francesco? No, non è scoppiata a piangere come in passato. Queste sono state le sue parole: “Quello che mi dice Francesco è più importante del messaggio dell’aereo che lo esortava a lasciarmi. Lui mi manca tantissimo e non vedo l’ora di riabbracciarlo. L’attesa aumenta il desiderio. Noi siamo sempre più vicini”.

Grande Fratello Vip news: cosa ne sarà delle coppie della Casa?

Adesso Francesco e Giulia del Gf Vip sembrano sempre più a una vera coppia. Lo stesso si può dire di Jane ed Elia? L’attrice ha preso una decisione inaspettata! Sempre più in crisi, invece, Giulia Provvedi, che aveva persino deciso di tornare a casa per risolvere il caso emerso attorno al suo fidanzato Pierluigi. Assisteremo molto presto a qualche altro colpo di scena?