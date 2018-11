Grande Fratello Vip, Jane cambia idea: “Voglio stare tra le sue braccia”

Jane Alexander al Gf Vip 2018 sorprende con la sua ultima confessione

Non riusciamo più a stare dietro ai pensieri di Jane Alexander al Grande Fratello Vip. Come mai? Un giorno sembra essere innamoratissima di Elia Fongaro e il giorno dopo ripensa all’ex fidanzato Gianmarco. Non ha le idee chiarissime. E la permanenza nella Casa non rende tutto più semplice. Ha bisogno di avere un confronto con entrambi – prima con uno e poi con l’altro – per capire con chi vuole costruire il suo futuro. Elia, da parte sua, non vede l’ora di riabbracciare Jane. Ha trovato in lei una donna vera e sensibile. Una donna che non vuole proprio lasciarsi scappare! Elia non teme la differenza di età. Non si è mai fatto nessun problema al riguardo.

Le parole importanti di Jane Alexander a Elia Fongaro

Recentemente Jane ha ammesso di avere nostalgia di Gianmarco. Dopo tutto quello che è successo all’interno della Casa, il suo pensiero va spesso all’ex compagno. Ha detto anche delle parole precise sul suo conto, a dimostrazione del fatto di non essere certa di quello che vuole fare: tornare dal suo ex o avviare una storia con Elia Fongaro? Oggi ha però sorpreso di nuovo. Ecco cosa ha detto dopo aver letto il messaggio dell’aereo dedicato a lei e a Elia come coppia: “Che bello! Significa che lui parla di me! La mancanza è un po’ come il mal di denti. Io, per calmarmi, mi sdraio, abbraccio il cuscino e ricordo quando ero tra le sue braccia”. E non è stata l’unica confessione importante delle ultime ore. Avete letto cosa ha detto Benedetta Mazza su sua madre?

Anticipazioni Grande Fratello Vip: incontri e scontri!

Preparatevi a tutto. Come ci confermano le anticipazioni del 22 novembre, questa sera al Gf Vip 2018 assisteremo a dei chiarimenti e a dei confronti esplosivi! Scopriremo anche qualcosa di più su Francesco e Giulia, che adesso hanno preso una decisione importante, nonostante molte persone non siano assolutamente d’accordo con loro.