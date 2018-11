Gf Vip, Jane non torna da Elia? “Ho nostalgia di Gianmarco”

Jane Alexander tra Elia Fongaro e Gianmarco: confusa al Grande Fratello Vip

Assisteremo presto a un colpo di scena? Jane Alexander ha spiegato chiaramente che, negli ultimi giorni, sta pensando molto al suo ex (?) fidanzato Gianmarco. Dopo l’eliminazione di Elia Fongaro, Jane Alexander ha pensato più volte a quello che dovrà dirgli: dovrà chiedergli come sta e cosa ha in mente per il futuro. Al Grande Fratello Vip, Jane è sempre più confusa: se fosse veramente certa dei sentimenti provati per Elia, non penserebbe assolutamente a quello che potrebbe ancora esserci con Gianmarco. E invece lo ha fatto e ha mandato in confusione tutti i telespettatori. Le ultime parole sono cristalline, non lasciano spazio a diverse interpretazioni. L’attrice si trova tra due fuochi: da una parte c’è un amore passionale e dall’altra una serenità, una storia già collaudata. Ma che comunque non funziona perfettamente.

Gf Vip news: Jane Alexander ripensa al suo ex fidanzato

“Ho nostalgia di quello che eravamo noi. Di quello che eravamo io e Gianmarco. Ho nostalgia di quello che siamo adesso io e Gianmarco. Mi chiedo cosa succederà”. Da queste sue parole è facile capire che è confusa e che non è certa di vivere un futuro insieme a Elia Fongaro, nonostante il figlio avesse accettato il nuovo fidanzato della madre. Jane Alexander non sa cosa fare. Non sa se, una volta uscita dalla Casa del Gf Vip 2018, ritornerà da Gianmarco o la sua vita avrà un nuovo inizio con Elia. Jane, però, dovrà prendere quanto prima una decisione: ha detto che giovedì verrà eliminata sicuramente lei e questo significa che non avrà molto tempo per riflettere! Al televoto, contro di lei, c’è il vincitore annunciato del Grande Fratello Vip 3.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Jane eliminata?

La percentuale che Jane Alexander venga eliminata al Gf Vip è molto alta. Chissà cosa deciderà di fare Elia Fongaro una volta che la rivederà fuori dalla Casa… Queste parole non lo toccheranno per nulla? Potremmo assistere, nella puntata di giovedì, non solo al confronto tra Jane ed Elia, ma anche a quello di Giulia Provvedi e il suo fidanzato, soprattutto adesso che la ragazza ha detto di voler abbandonare il reality show!