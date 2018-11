Grande Fratello Vip 2018 undicesima puntata: nominati, eliminato e finalista

Gf Vip 2018 puntata 19 novembre, l’eliminato: Ilary Blasi bacia Ivan Cattaneo in lacrime

Nell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 del 19 novembre è stato eliminato Ivan Cattaneo in sfida con la fortissima Lory Del Santo. Una sfida all’ultimo voto perché Lory è riuscita a farcela con il solo 50.3% dei voti contro il 49.7 di Cattaneo che quindi può dirsi soddisfatto. Rientrato in studio, Ivan ha parlato della sua solitudine e del fatto che adesso tornare alla vita di tutti i giorni sarà difficilissimo. Un momento bellissimo anche perché Ivan ha tanto da raccontare come uomo e come artista. Ilary a un certo punto lo ha baciato dopo averlo visto piangere.

La prima finalista del Gf Vip 2018 è Silvia Provvedi a sorpresa

Nessuno ha parlato invece delle polemiche sorte dopo le parole dette a Benedetta Mazza, polemica che noi non abbiamo condiviso e che il Gf Vip ha fatto bene a evitare essendo l’argomento serio. Di Ivan di fatti avremo un bellissimo ricorso e speriamo sia scelto per qualche altro reality: sarebbe perfetto per L’Isola dei Famosi anche se un concorrente così riesce a lasciare il segno ovunque. Se di Ivan sapevamo già che sarebbe uscito – se n’è parlato molto questa settimana – nessuno sapeva chi sarebbe stato il primo finalista: nell’undicesima puntata tutti i concorrenti hanno dovuto votare un concorrente a scelta pensando di mandarlo al televoto per l’eliminazione. Così non è stato: i concorrenti in realtà hanno votato coloro tra i quali sarebbe stato scelto il primo finalista. La vincitrice è stata Silvia Provvedi, divisa dalla sua Giulia, che il pubblico ha preferito a Benedetta, Andrea, Lory e Jane.

I nominati dell’undicesima puntata: i concorrenti divisi in due gruppi

In puntata non c’è stato molto da dire: i più forti sono stati eliminati e chi è rimasto non ha tanto da raccontare. Si è parlato di Francesco e Giulia e delle ultime polemiche che li hanno coinvolti, ma non sono stati calcolati Stefano e Benedetta (eppure qualcosa da far notare loro c’era senz’altro…). Ci si è poi soffermati sul passato di Martina Hamdy che ha rivisto la mamma dopo tanto tempo e tutto il resto è stato poi dedicato ai meccanismi che avrebbero portato i ragazzi ad eleggere il primo finalista e i nominati. Tornata Silvia in studio, si è passati infatti alle nomination.

Walter e Jane in nomination tra sorpresa e malumore

I concorrenti sono stati divisi in due gruppi: il primo, formato dai primi candidati alla finale, dovrà vivere in caverna; il secondo invece potrà restare in casa. Walter, capo del primo gruppo, poteva salvare tutti pescando una piramide col bollino rosso ma è stato sfortunato: i nominabili sono stati quindi quelli della sua squadra. Ad andare in nomination alla fine sono stati lui, sorpreso dalla scelta dei compagni, e una Jane che invece era quasi consapevole di tutto. Chi sarà eliminato? Quest’ultima si ricongiungerà ad Elia oppure sarà Walter a uscire? Lo scopriremo giovedì!