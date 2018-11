Ivan Cattaneo eliminato lunedì? “Si è trovato isolato, Lory si è esposta meno”

Eliminato lunedì Gf Vip 2018: Ivan Cattaneo perde al televoto?

Siamo ormai arrivati alla resa dei conti e finalmente sapremo se l’eliminato di lunedì sarà Ivan Cattaneo o Lory Del Santo. Non abbiamo certezze al riguardo ma, visto che entrambi si sono fatti conoscere abbastanza, possiamo esporci e possiamo dire la nostra, anche aiutati al parere del noto Massimo Borgnis, direttore di Spy che è stato recentemente intervistato durante il programma Ultime dalla casa. Il direttore ha l’occhio di un attento osservatore e molte delle sue opinioni ci sono risultate condivisibili e precise: non le classiche opinioni insomma di chi si improvvisa grande pensatore dopo aver visto due tre minuti di programma, giusto il tempo per dire qualcosa nei vari salotti televisivi. Borgnis ha speso belle parole su Ivan e ha anche fatto intendere che potrebbe essere lui l’eliminato della puntata di lunedì 19 novembre.

Grande Fratello Vip 2018, Ivan Cattaneo eliminato? “Si è trovato isolato”

“Quando lui dice io sono diverso – così ha esordito parlando di Ivan e del suo sfogo –, lui è diverso. Lui è diverso per età, per esperienza, aspettative e linguaggio. Lui si è trovato isolato e dall’altra parte ha di fronte a sé delle persone che parlano un altro linguaggio. Ricordava Malgioglio sulla carta ma chi conosce entrambi sa che sono due mondi opposti, due modelli totalmente diversi”. E poi ancora su Lory Del Santo: “Lory è un personaggio che ha un suo perché anche emotivo. Sì è esposta anche meno mentre Ivan si è esposto di più”. Effettivamente sono stati in molti a criticare Ivan per molte sue uscite infelici, anche ingiustamente, bisogna dirlo: avete letto ad esempio le ultime strane accuse che gli son state mosse? Un po’ pretestuose, non lo si può negare.

Le coppie del Gf Vip e il single non single di quest’edizione

“Forse ci vorrebbero due Grandi Fratelli”, ha commentato la Gentilin ricordando le parole di Battista quando ha svelato il complotto dei finalisti del Gf Vip. “Ci vorrebbe – ha aggiunto Borgnis – un Gf in cui scattano delle dinamiche che rendono bello il Grande Fratello. Quest’anno purtroppo non è successo”. E se pensate che si sia fermato qui vi sbagliate di grosso: il direttore di Spy ha anche parlato infatti del possibile vincitore del Gf Vip e ha lanciato una bomba su un concorrente che potrebbe non essere single come invece dichiara. Vi consigliamo di non perder nulla delle dichiarazioni perché sono succossissime!