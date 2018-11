Gf Vip 2018, Francesco e Giulia bersagliati: anche Walter e Ivan non ne possono più

Giulia e Francesco, al Gf Vip nessuno li sopporta più

Neanche Walter Nudo e Ivan Cattaneo sopportano più Francesco Monte e Giulia Salemi. Non perché li detestino, sia chiaro, ma perché credono che non siano fatti per stare l’uno con l’altra. E se pensate che Walter sia stato più diplomatico di Ivan avete ragione: anche questa volta infatti Cattaneo è riuscito nella difficile impresa di rendersi insopportabile dicendo cose sacrosante e facendo ipotesi tutt’altro che improbabili. Secondo lui infatti, una volta fuori dalla casa, Francesco e Giulia metteranno un punto a questo tira e molla che li porta a litigare anche tre volte nel giro di poche ore.

Gf Vip 2018, le parole di Walter su Francesco e Giulia

Le parole di Walter non sono sembrate una vera e propria critica ma manifestano senz’altro un po’ di insofferenza nei confronti di questa storia d’amore che effettivamente sta facendo molto discutere anche il Web:

Ore 2.20 a.m. +++ FRANCESCO E GIULIA LITIGANO PESANTEMENTE E SI LASCIANO PER LA 3827 VOLTA +++ Riusciranno a battere il record e rimanere divorziati fino a domani o fra un’ora lo raggiungerà a letto? Stiamo a vedere, popcorn per tutti. 🍿 #GFvip — BagnoTrash (@TrashAmmme) November 16, 2018

Per la precisione, il gieffino (finito al centro dell’attenzione per un pronostico che sta facendo molto discutere) parlando con Francesco gli ha chiaramente detto che non deve stare per forza assieme a Giulia. “Sembra – queste le sue parole – che ci si sforzi di stare insieme”. Una frecciatina involontariamente velenosa che sara ripresa senza ombra di dubbio in puntata. E non è finita qui: di Francesco, accusato recentemente di aver complottato con qualcuno per arrivare in finale, ha parlato anche Ivan.

Ivan Cattaneo non ne ha per nessuno: al Gf Vip Francesco e Giulia iniziano a stancare

Nonostante le ultime polemiche e le accuse per qualche parola di troppo su Benedetta, Ivan non ha rinunciato al suo linguaggio pungente e ha fatto capire chiaramente che Francesco e Giulia si lasceranno subito:

#GFvip Ivan

“Sai quando risolveranno tutto quei due?

Quando usciranno e andranno ognuno per la propria strada.” ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ — Claudia 🌞 (@Claudiawildgirl) November 16, 2018

Il Web come al solito si è diviso tra fan e non fan della coppia, peraltro oggi già al centro dell’attenzione per alcuni problemi di Francesco. Staremo a vedere quale delle due fazioni avrà ragione.