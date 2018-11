Martina Hamdy si sfoga al GF vip: “Non vedo mio padre da 10 anni”

Al Grande Fratello vip, Martina Hamdy svela il rapporto che ha col padre

Ormai nella Casa del Grande Fratello Vip da oltre un mese, Martina Hamdy, a detta di Alfonso Signorini, stenta ancora a venire fuori. Una personalità nascosta quella della riccia ragazza? La sua risposta allo spietato opinionista è che ognuno ha caratteri diversi e non tutti riescono a venir fuori allo stesso modo. Ma, chissà se l’osservazione di Signorini abbia, in un certo senso, smosso Martina. Molto probabilmente si. La ragazza, infatti, proprio nelle ultime ore si è lasciata andare ad un lungo e profondo sfogo con le sue compagne di avventura. L’argomento su cui si è soffermata la Hamdy è la sua famiglia, in particolar modo suo padre.

Martina confessa di non vedere suo padre da circa 10 anni

Seduta in giardino accanto a Silvia Provvedi, Ela Weber e a Jane Alexander, Martina ha confessato: “Dopo la separazione dei miei genitori, mio padre è tornato in Tunisia e ci veniva a trovare sempre meno. Facevo la prima elementare quando è sparito del tutto, infatti la mia immagine di lui si è fermata in quel periodo”. Dal racconto della ragazza, si intuisce chiaramente quanto abbia sofferto nel non vedere o, semplicemente, viversi una figura cosi importante. Le coinquiline, visibilmente provate e vicine a Martina, pongono delle domande sulla situazione.

La Hadmy racconta di non voler incontrare il padre dopo tutto il tempo trascorso

Quando Jane chiede a Martina se, in tutti questi anni, avesse provato a cercarlo, la riccia risponde: “Si ho provato su internet ma non l’ho trovato. Lui una volta ci ha chiesto di andare lì, a me e a mia sorella, ma non abbiamo il coraggio di farlo. L’idea di andare, stare con lui una settimana e poi tornare non mi piace..Ci lascerei il cuore!”. Dopodiché conclude il discorso e, in maniera sofferente, dice: “E poi sono ancora molto arrabbiata con lui”.