Grande Fratello Vip, Martina eliminata? Web schierato: prevista una percentuale alta

Martina eliminata al Gf Vip 2018? Il Web schierato contro di lei

Martina Hamdy verrà eliminata al Grande Fratello Vip 3? Il Web si è schierato e sono innumerevoli i commenti sulla ragazza: tutti la vogliono fuori dal gioco. Non ha fatto nulla che ha infastidito, per carità, ma non ha regalato forti emozioni all’interno della Casa. Per questo non è ritenuta indispensabile alle dinamiche del gioco. In aggiunta a questo, Francesco Monte le ha detto chiaramente, negli ultimi giorni, di esporsi di più e lei ha cominciato a ballare e cercare l’occhio della telecamera. Un atteggiamento che non è proprio piaciuto ai telespettatori, come si può leggere su Twitter: “Martina che, come promesso, cerca di mettersi in risalto per non essere eliminata”.

Le alleanze contro Martina Hamdy: destino segnato?

Se Elia e Jane non usciranno di sicuro (anche perché adesso lei ha fatto una scelta importante), rischia grosso invece Martina. Sarà eliminata al Gf Vip 2018 lei o Ivan Cattaneo? Sembra proprio che le fanbase questa volta si siano alleate per mandare a casa Martina mentre, in vista della scorsa diretta del giovedì, si sono divise votando a più non posso Ivan e la Marchesa (e infatti lo scarto di voti è stato quasi inesistente). Su Twitter non sono pochi i commenti sulla possibile eliminazione di Martina al Grande Fratello ViP: “Balla, balla, Martina. Così esci prima lunedì!”; “Sono contenta che esca Martina”; “Non vedo l’ora di sentire lunedì: ‘Martina sei stata eliminata’”.

Cosa succederà lunedì al Grande Fratello Vip?

Le anticipazioni di lunedì 29 ottobre sono emerse e sapremo precisamente cosa succederà. Ce ne saranno di argomenti da affrontare: Francesco e Giulia sono stati massacrati sul Web (questa coppia non piace a tanti), scopriremo importanti aggiornamenti sulla fidanzata di Stefano Sala… E poi cos’altro? Verrà fatta chiarezze sullo scontro tra Cecchi Paone ed Elia Fongaro.