Gf Vip, Jane Alexander eliminata? “Sapevo sarebbe andata così”

Jane Alexander prossima eliminata del Gf Vip 2018? La confessione

Al televoto del Grande Fratello Vip ci sono Walter Nudo e Jane Alexander. Due personaggi forti, molto amati dal pubblico e per questo l’esito non è prevedibile. Proprio come è accaduto per Lory Del Santo e Ivan Cattaneo: c’è stato uno scarto di davvero pochi voti. Tra Jane e Walter, però, c’è uno più convinto di tornare a casa. Jane crede che il suo percorso sia volto al termine. Non che questo le dispiaccia perché, dopo l’ipotetica eliminazione, potrebbe riabbracciare il suo fidanzato Elia Fongaro. Ormai non si nascondono più e hanno intenzione di approfondire la loro conoscenza anche fuori dalla Casa del Gf Vip 2018. E sono pronti a rispondere alle critiche!

Anticipazioni Grande Fratello Vip giovedì 22 novembre: Jane a rischio

Il figlio di Jane Alexander ha parlato della coppia. L’attrice vuole proseguire per la sua strada nonostante i giudizi negativi, nonostante ci sarà qualcuno che non vorrà vederla più. Nel suo futuro ci sono Elia e suo figlio. Stop. E potrebbe vedere entrambi molto presto, dato che è sicura di non uscire indenne dal televoto con Walter Nudo: “Ero convinta di essere nominata. Sapevo sarebbe andata così. Va bene, lo accetto. Stare in nomination con Water è difficile, ma è giusto così. Siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo nominare anche quelle persone alle quali vogliamo bene”. Walter invece non vuole pensare al televoto, anche se è sicuro che, la prima cosa che farà una volta uscito dalla Casa, è ricontattare la sua ex moglie.

Chi saranno i prossimi finalisti del Gf Vip 3?

Si avvicina sempre di più il giorno della finale del Grande Fratello Vip 3: il 10 dicembre non prendete nessun appuntamento! Walter e Jane potrebbero essere i finalisti. Uno di loro, però. Anche Giulia Provvedi potrebbe arrivare all’ultima puntata, ma senza fare squadra con sua sorella Silvia. Giulia sta passando davvero un periodaccio e ha fatto nuove confessioni sul suo fidanzato Pierluigi. Nel giorno della finale lo incontrerà e dimostreranno, insieme, che il loro amore è davvero forte?