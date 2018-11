Giulia Provvedi in lacrime, disperata per il fidanzato: “Non riesco a capire”

Qual è la verità sul fidanzato di Giulia Provvedi? Lo sfogo della concorrente del Gf Vip

Non sta passando dei bellissimi momenti Giulia Provvedi nella Casa del Gf Vip 2018. Le ultime notizie emerse sul fidanzato Pierluigi l’hanno parecchio turbata. A rendere tutto ancora più difficile, la lontananza dalla sorella Silvia. Adesso Giulia si trova nella Caverna mentre Silvia nella Casa (e non rischia di uscire perché è volata direttamente in finale!). Durante la maggior parte del suo percorso al Grande Fratello Vip 3, Giulia si è sempre mostrata felice e sorridente ma, dopo l’ultima puntata, la sua allegria contagiosa si è esaurita. Pensa e ripensa al suo fidanzato, al perché sia andato in discoteca come se fosse single e anche al perché non abbia deciso di smentire subito i gossip sul suo conto. Giulia sta nuotando in un mare di dubbi!

Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi ha troppi dubbi

Il fidanzato di Giulia Provvedi ha inviato un aereo per farle capire che il suo amore è sincero e forte come prima, però questo non basta. Dopo aver ascoltato, dalla bocca della sorella, che Pierluigi avrebbe avuto degli approcci in discoteca con alcune ragazze, Giulia non riesce più a fidarsi totalmente di lui. Ecco cosa ha detto: “Non riesco a capire come mai una persona dovrebbe dire delle cose che non sono vere. Non me lo aspettavo dal mio fidanzato. Ok, non abbiamo delle prove, però sapeva che in puntata se ne sarebbe parlato. Sono molto confusa”. E tutto questo è successo dopo l’ultimo sfogo di Silvia Provvedi avvenuto nella notte! Anche lei ha attraversato un periodo non proprio semplice. Adesso cerca di sostenere come può sua sorella: “L’ho sentita parlare di lui dal primo giorno. Lui avrebbe potuto evitare di alimentare le preoccupazioni. Mia sorella è un tasto che non si deve toccare. La persona più importante, per me. Mi sarei aspettata una smentita”.

Lacrime al Gf Vip 2018: ecco cosa è successo!

Poco tempo fa il fidanzato di Giulia del Gf Vip 3 le ha scritto un messaggio che sembrerebbe spazzare via ogni pettegolezzo diffuso sul suo conto. Molti concorrenti del Grande Fratello Vip hanno versato molte lacrime negli ultimi giorni: Francesco Monte ha pianto per un motivo particolare mentre la vulcanica Giulia Salemi perché ha deciso di chiudere col suo quasi-fidanzato!