Fidanzato di Giulia Provvedi, presunti tradimenti: la gieffina in lacrime

Fidanzato Giulia Provvedi, i gossip sui presunti tradimenti: la gieffina reagisce male

Una serata per niente facile per Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata del 19 ottobre, la gemella di Silvia è venuta a conoscenza degli ultimi gossip riguardanti il fidanzato Pierluigi Golino. Scendendo nel dettaglio, in questi giorni Deianira Marzano ha lanciato una vera e propria bomba. La social influencer ha raccontato di aver visto il calciatore provarci con diverse ragazze all’interno di un locale. Ovviametne questa è la versione di Deianira. Prima di venire a conoscenza di questo gossip, Giulia aveva fatto delle dichiarazioni molto importanti al fidanzato. Questa settimana la Provvedi ha pianto molto, in quanto sentiva troppo distanze Pierluigi. Non aveva avuto più notizie da parte del calciatore e, pertanto, ha iniziato a pensare il peggio. Ed ecco che il giovane ha poi inviato un messaggio aereo a Giulia, rincuorandola molto. La gieffina spera di non deluderla con i suoi atteggiamenti. A darle la notizia sul presunto tradimento di Pierluigi è proprio Silvia, la quale viene messa al corrente da Alfonso Signorini e Ilary Blasi su quanto sta accadendo.

Giulia Provvedi viene a conoscenza degli ultimi rumors su Pierluigi Gollini: la gieffina finisce in lacrime

Signorini assicura che non vi sono foto e video riguardanti questi presunti tradimenti. Pertanto, si tratta semplicemente di rumors, per cui però Giulia potrebbe stare male. Silvia ha il compito di rivelare questi ultimi gossip alla gemella, la quale non reagisce affatto bene. Signorini chiede alla Provvedi di stare tranquilla, in quanto il gossip deve essere preso con le pinze. L’opinionista le rivela che Pierluigi ancora non ha detto la sua. “Non me l’aspettavo, mi fa male, non dico nulla perché non c’è nulla. Continuo il mio percorso in ogni caso. Sono arrivata fin qui, forte insieme a mia sorella”, dichiara Giulia in diretta.

Giulia Provvedi in lacrime al Grande Fratello Vip: la sorella Silvia e Signorini la rassicurano

Giulia è distrutta, non si aspettava di dover vedere questo tipo di notizie. Signorini e Silvia tentano di rassicurarla, ma il dispiacere per quanto sta accadendo è tanto. Sicuramente la Provvedi non trascorrerà una settimana sera, ma è anche possibile che Pierluigi le mandi un nuovo messaggio aereo per rassicurarla.