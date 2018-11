Giulia Provvedi, segnalazione sul fidanzato portiere Gollini: le accuse di Deianira

Giulia Provvedi è stata davvero tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini? La segnalazione

Si sta parlando in queste ore di un presunto tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi, Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta sarebbe stato visto in atteggiamenti fraintendibili in una nota discoteca di Milano, ma si tratta di una segnalazione da prendere con le pinze, anzi doppie pinze per essere ben più sicuri. La gemella delle Donatella è rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip da più di un mese ormai. Nel frattempo il suo fidanzato Pierluigi è protagonista di un gossip inaspettato, ma non possiamo parlare di tradimento senza prove effettive. Per cui è sempre meglio attendere almeno la risposta del diretto interessato, sempre se avrà voglia di commentare questo gossip di Deianira La Terribile.

Deianira accusa il fidanzato di Giulia Provvedi: “Con una bruna si è messo addirittura a ballare”

In alcuni video pubblicato oggi tra le Instagram Stories, Deianira ha raccontato: “Come ben sapete io non accetto le prese in giro. E infatti ho una piccola bomba. Il 28 ottobre mi trovavo all’Hollywood a divertirmi con i miei amici e sapete chi ho trovato? Piergollo, il fidanzato della Donatella”. Finora nulla di strano, se non fosse che poi ha lasciato chiaramente intendere che Pierluigi Gollini avrebbe tradito la fidanzata Giulia Provvedi: “È venuto al locale con i suoi compagni di squadra e c’ha provato tutta la sera al tavolo dove ci stavo anche io. Ma tutto apposto? Non solo si è messo a fare lo scemo con tutte quelle che stavano al tavolo, ma a fine serata con una bruna si è messo addirittura a ballare in atteggiamenti molto intimi. Poi conclusa la serata si è messo il cappuccio in testa e con questa bruna si è allontanato dal locale. E se l’è portata. Ma tutt’apposto, Piergollo?”.

Pierluigi Gollini innamorato di Giulia Provvedi su Instagram: la dedica sui social

Deianira ha addirittura taggato Piergollo nei suoi video, aspettandosi quindi una risposta. Che per il momento non è ancora arrivata. E chissà se arriverà mai. Pierluigi è un fidanzato innamorato su Instagram e pubblica solo dediche d’amore per la sua Giulia, come l’ultima di pochi giorni fa in cui ha usato dei versi della canzone Quella foto di noi due di Emis Killa. Deianira riuscirà a minare il rapporto tra questi due giovani innamorati, che vivono la loro favola da più di un anno?