Gf Vip, Silvia Provvedi esplode nella notte: “Non sono una perdente! Mi ha ferito”

Silvia Provvedi si sfoga: ferita da un concorrente del Grande Fratello Vip 3

Silvia Provvedi vuole togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa al Gf Vip 2018. Le parole di Alessandro Cecchi Paone l’hanno profondamente ferita e, durante la notte, ha voluto ribadire che lei non è assolutamente una perdente e che umanamente ha tanto da dare. Durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, Silvia ha provato tante emozioni. Alcune decisamente inattese. Non si sarebbe mai aspettata di provare rabbia per un concorrente che l’ha accusata di non essere un esempio per via del suo precedentemente fidanzamento con Fabrizio Corona. Ma non si fa schiacciare dalle emozioni e risponde sempre a tono.

Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi ancora contro Paone

Dopo un video-messaggio di Paone, Lory De Santo – che ha criticato Monte e difeso Cecilia Rodriguez – ha chiesto precisamente alla bruna delle Donatella cosa ne pensasse di quello che le ha detto il giornalista. Silvia del Gf Vip è stata chiarissima: “Mi sono difesa. Non mi ha rispettato. Mi ha attaccata. Lui mi ha descritto come una perdente. Mi ha detto che do un cattivo esempio. Io sono una persona vera! Sono sincera. Gli ho detto le cose in faccia. Sono stata male per quello che mi ha detto. Mi ha ferito troppo. Mi ha aperto delle cicatrici”. L’unico che si è schierato (sorprendentemente) dalla parte di Alessandro è stato Francesco Monte.

Silvia Provvedi parla dei suoi fan fuori dalla Casa del Gf Vip

Cecchi Paone ha attaccato la storia di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona usando delle parole che alla ragazza non sono proprio piaciute. Ecco cosa ha confessato a Lory Del Santo: “Ho fatto ciò che il mio cuore diceva. Io ho fatto sempre bene alla gente. Non rimarrò con delle mosche in mano. Nella mia vita non mi sono mai messa sul piedistallo. Ammetto che, quando vengo attaccata nel privato, divento fumantina”. E ha ribadito che, per qualcuno, potrebbe anche essere un modello: “Ho dei fan che mi seguono. Quindi umanamente piaccio a qualcuno. Ho dato qualcosa. Ma posso anche non piacere”. E mentre Silvia si sfoga, ci sono delle novità su Benedetta Mazza e Stefano Sala!