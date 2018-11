Giulia Provvedi lascia il Grande Fratello Vip? Lo sfogo nella notte

Gf Vip, Giulia Provvedi abbandona il reality show? Ecco cosa sta succedendo

Le ultime notizie sul fidanzato di Giulia Provvedi hanno scatenato diverse reazioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tutti stanno cercando di risollevare l’umore di Giulia, che sembra aver perso quell’allegria che l’ha contraddistinta durante quasi tutto il percorso nel reality show di Canale 5. Ha pensato persino di lasciare tutto, di tornare alla sua vita di tutti i giorni perché solo così potrà avere un faccia a faccia col compagno. Giulia abbandona il Gf Vip 2018? Ci ha pensato più di una volta perché, dalla sua testa, non riesce proprio a cancellare quello che ha letto sul suo fidanzato nell’ultima diretta del lunedì.

Sfogo di Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip nella notte

“Basta. Vedremo. Mi vengono in mente solo le pagine di giornale. Spero solo che non sia vero perché… Perché non mi ha mai mandato nessun segnale?”. Questo è stato lo sfogo d Giulia Provvedi del Gf Vip 3 avvenuto nella notte. Sua sorella Silvia, nonostante sia stata separata da lei, le sta sempre vicino: “Devi pensare sempre a quello che fai tu. Devi avere sempre tu la coscienza pulita. Sei speciale. Pensa sempre a questo. Sarà sicuramente stata una leggerezza, Giulia”. La bionda delle Donatella, però, è veramente disperata. E ha dato più volte dimostrazione di avere dubbi sul suo fidanzato Pierluigi attraverso delle confessioni.

L’assenza del fidanzato Pierluigi preoccupa Giulia, Silvia lo giustifica

“Lui non ti ha mandato nessun segnale – ha spiegato Silvia a Giulia – per non farti preoccupare. Anche perché è uno sportivo. Penso che si farà sentire molto presto perché sta vedendo come stai. Hai bisogno di un messaggio di conforto o di un chiarimento per stare bene. Solo voi due potrete capire se è stato un fraintendimento o una leggerezza. Ti meritavi una lettera d’amore, piuttosto che quel messaggio”. Uno sfogo avvenuto dopo quello di Silvia Provvedi, che ha avuto da ridire su un concorrente in particolare.

Grande Fratello Vip news: la decisione di Giulia

Quale sarà la decisione di Giulia Provvedi: lascerà il Gf Vip 2018 nella stessa puntata dell’ipotetica eliminazione di Jane Alexander? Ecco cosa ha detto: “Devo riuscire a dirmi da sola di non perdere la forza che c’è dentro di me. Questa è la prova più grande per me. Mi devo dire che non devo mollare”. Siamo sicuri che Giulia non si lascerà andare e non deciderà di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. Ha un posto in finale che la aspetta. E in finale, ad aspettarla, c’è anche sua sorella!