Anticipazioni Gf Vip 2018 puntata 22 novembre: confronto tra Giulia e Deianira

Gf Vip 2018, anticipazioni stasera 22 novembre

Le anticipazioni sulla puntata del Gf Vip 2018 di stasera 22 novembre sono ghiottissime perché anche questa volta il reality farà incontrare persone che ne hanno di cose da dirsi. Da una parte infatti ci sarà Giulia Provvedi, dall’altra Deianira Marzano. E non è finita qui: la puntata di stasera vedrà entrare in casa anche Justin Mattera per fare una sorpresa a uno dei concorrenti. E no, neanche con questa notizia le anticipazioni sono finite: sarà eletto infatti il secondo finalista del programma e quindi un altro possibile candidato alla vittoria.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2018, cos’è successo finora

Ricordiamo che dopo l’accesissimo confronto di qualche puntata fa Silvia sembra amatissima dal pubblico per via della sua reazione. Difatti è stata lei la prima ad arrivare in finale (e dopo le ultimissime si può dire che anche Corona se la sta passando bene). Reduci da giorni di polemiche, tra corteggiatori che rientrano a Uomini e Donne all’improvviso e foto compromettenti, siamo abituati al fatto che anche al Grande Fratello Vip 2018 ci sarà qualche bella polemica; è sicuro infatti che la scelta del secondo finalista spaccherà il Web com’è sempre successo. Oltre al presunto tradimento ai danni di Giulia c’è ancora molto da dire, peraltro. Pensate ad esempio all’evoluzione della storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte dopo gli ultimi avvenimenti, oppure al rapporto tra Benedetta e Stefano. Qualche parola di troppo insomma volerà senz’altro: d’altra parte i contenuti delle anticipazioni su stasera 22 novembre parlano chiaro, no?

Gf Vip 2018 stasera, gli altri contenuti della dodicesima puntata

Il Grande Fratello Vip 2018 si avvia ormai alla fine ma sono ancora tante le carte che gli autori potrebbero giocarsi per dare un pizzico di sale in più a un’edizione piuttosto deludente sotto il profilo degli ascolti. Di recente ad esempio Jane ha mostrato alcune perplessità sul suo rapporto con Elia e si è parlato molto della mamma di Benedetta. Le anticipazioni non fanno cenno a questi argomenti ma sarebbe interessante se venissero affrontati: dopo aver evitato categoricamente alcune importanti polemiche infatti si spera che queste vicende, certamente non più mainstream rispetto al passato, vengano trattate. Non c’è niente di compromettente, eppure potrebbero tenere alta l’attenzione del pubblico! A stasera con una nuova puntata del Gf Vip 2018!