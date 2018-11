Francesco Monte in lacrime per Giulia Salemi: “Ho capito delle cose”

Gf Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: qualcosa è cambiato

Francesco Monte avverte la mancanza di Giulia Salemi. Lo ha ammesso. Non sembra possibile, eppure l’ex tronista ha fatto un grande passo avanti. Ha sempre cercato di trattenere quello che provava per lei, senza lasciarsi andare a grandi effusioni e invece adesso si è sbilanciato. Sarà perché è stato diviso dalla sua Giulia “per colpa” del Grande Fratello Vip, sarà perché si sta avvicinando la finale (e le emozioni si moltiplicano!), Francesco ha ammesso che sta nascendo qualcosa di importante tra lui e la Salemi. Immaginate la reazione dell’influencer dopo aver ascoltato queste parole… Ha trattenuto a stento la felicità! E gli ha detto che non vede l’ora di riabbracciarlo e di stare tanto tempo con lui.

Francesco Monte piange per Giulia Salemi: le ultime dichiarazioni

L’ex tronista di Uomini e Done è scoppiato in lacrime perché si aspettava, durante l’ultima diretta del Gf Vip 2018, che Giulia dicesse qualcosa per difenderlo: “In quel momento desideravo un intervento da parte sua. Volevo una mano sulla spalla. In questa situazione di separazione ho capito delle cose”. Non c’è nulla di negativo nelle parole di Francesco Monte. Dopo l’ultimo grande litigio, ha deciso di approfondire come si deve la sua conoscenza con Giulia Salemi: “Sinceramente ora non mi sto ponendo il dubbio se devo vivermi determinate cose che sento oppure no. Lei mi manca un sacco. Vorrei averla vicina. Sento la sua mancanza, mi piacerebbe tenerla con me. E vorrei ricevere delle attenzioni da lei”.

Giulia si sente persa senza Francesco al Grande Fratello Vip

Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip 3 sembrava palese che la storia tra Francesco e Giulia non potesse funzionare e invece adesso c’è stato un bel colpo di scena! Giulia Salemi è felicissima e non vede l’ora di rivederlo: “Fra mi manca. Sai che è lì, che nell’altra stanza c’è. E invece qua non lo trovi. Oggi sento la terra mancare sotto ai piedi”. Disperata, invece, Giulia Provvedi, che ha addirittura pensato di abbandonare il Gf Vip. Ma ci ha sorpreso anche Jane Alexander, che ha rivolto delle parole importanti al suo ex fidanzato Gianmarco. Dobbiamo chiamarlo davvero “ex”?