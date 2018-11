Benedetta Mazza, confessioni sorprendenti sulla mamma nella notte del Gf Vip

La famiglia di Benedetta Mazza: confessioni al Gf Vip 3

Benedetta Mazza si sta aprendo di più al Grande Fratello Vip. Forse troppo tardi. I telespettatori vogliono conoscere perfettamente la storia di tutti i concorrenti e la ragazza è stata forse l’unica ad aver parlato poco della sua vita privata, della sua famiglia e di quello che la fa soffrire. Benedetta è molto riservata, però fa delle confessioni decisamente inaspettate se trova davanti a sé una persona che le ispiri fiducia. Giulia Salemi è fra queste. E, ora che Francesco e Stefano si trovano nella Caverna, lontane da loro, si sono ancora più unite. Si stanno spalleggiando a vicenda perché la mancanza dei due ragazzi si fa sentire sempre di più.

Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza si confessa: ecco cosa ha detto sulla madre

Durante la notte del Gf Vip 2018, Benedetta Mazza ha parlato di sua madre. Spera che questa sera, durante la diretta, ci possa essere una sorpresa per lei: vorrebbe rivedere la sua mamma e sua sorella. Ecco cosa ha detto: “Speriamo che mi permetteranno di rivedere mia madre e mia sorella. Sono abituata a non vedere mia madre per tanto tempo. Però adesso non la sento da molto. Vorrei darle un abbraccio. Penso di esserle mancata. Anche se è abituata a non vedermi. A volte sono stata fuori anche per due mesi”. Una confessione importante, questa, dopo quella fatta a Stefano Sala (le sue parole non si dimenticano!).

Benedetta Mazza, madre e padre: la storia dei genitori

Benedetta del Grande Fratello Vip ha raccontato qualcosa di più sui genitori: “I miei si sono separati. Ma vanno d’accordo. Mia madre lavora durante il giorno ed è spesso stanca, per questo sto un po’ di tempo con lei in casa. Non riesco a stare più giorni con lei. Massimo tre”. Benedetta non ha attraversato un periodo proprio facile all’interno della Casa più spiata d’Italia e si può dire lo stesso di Giulia Provvedi, che aveva pensato persino di abbandonare il reality! Storia diversa per Francesco e Giulia: adesso hanno fatto un passo molto importante.