Gf Vip: Silvia Provvedi scarica Corona che litiga con Ilary, è caos in puntata (VIDEO)

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, confronto in diretta al Gf Vip

Show al Grande Fratello Vip con l’ingresso di Fabrizio Corona nella casa e il confronto con Silvia Provvedi. In molti hanno atteso questo momento per giorni, qualcuno credeva che non sarebbe mai successo e invece il colpo di scena c’è stato proprio nella puntata speciale del giovedì. Un tatuatissimo Corona infatti è entrato verso le 22 nella casa e ha subito chiesto scusa a Silvia per ciò che ha fatto: “Mi dispiace – così ha esordito –. Ti chiedo perdono, ma tu sai che io non faccio le cose a caso. C’è un perché. Avevo rancore. Tu non sai cos’è successo una settimana prima. Non è vero che non ti ho mai amato, non dimentico mai la nostra storia, quello che abbiamo vissuto”.

Silvia Provvedi non s’intenerisce: al Gf Vip parole di fuoco contro Corona

Silvia ha iniziato a piangere sul divanetto preparato dal Gf in giardino, e non è stata l’unica a finire in lacrime questa sera. Nonostante le difficoltà iniziali non ha però creduto alle parole di Corona e ha risposto senza farsi problemi a tutto ciò che diceva:“Tu mi hai lasciato da sola, io non ti ho mai lasciato da solo. Io certe cose su una persona che ho amato non le avrei mai dette. Se le dici le pensi”. “Tu hai avuto sempre una ragione su tutto – ha controbattuto Corona – e oggi dico che avevi ragione. Voglio tornare nella tua vita”. “Io sono rinata senza di te – ha risposto Silvia –. Devi assumerti le responsabilità per quello che dici. Io ti ho tirato fuori dalla mer*a”. “Tu non sei questa – ha controbattuto Corona –! Ma che vita hai fatto in questi ultimi tre mesi?”. “Tu – gli ha chiesto Silvia indispettita – sai fare qualcos’altro oltre che denigrare? Tu devi imparare a guardarti allo specchio e a risolvere te stesso. Tu ti devi farti aiutare e farti la tua vita. Mi hai sbattuto fuori casa, non mi hai più ridato le tue cose. Tu non mi hai fatto più entrare in casa mia. Tu sei andato in televisione a fare il buffone, il pagliaccio. Ma che uomo sei? Hai un figlio!”.

Silvia Provvedi è stata un fiume in piena: “Tu dovevi alzare la cornetta e venire sotto casa mia, non aspetti il Grande Fratello Vip! Assumiti le tue responsabilità perché io sono stata male. Fabri, vai! Le mie lacrime sono più per mia madre, mia sorella, mia nonna… Accetto che ti scusi ma da me non avrai più niente. Fabrizio, io non ti voglio più nella mia vita. La vita è fatta di fatti, non di show. Gli anni che ho perso non me li dà più indietro nessuno. Mi hai fatto del male, sono stata male! Un anno e sei mesi chi veniva da te ero io. Sono rinata, ho bisogno di un uomo che mi ami. Sono sicura che lo troverò”. I due sono stati interrotti da Ilary per la pubblicità, la puntata è iniziata da capo e il confronto è ripartito nel salotto: i due hanno ripetuto esattamente le stesse cose con la Provvedi che ha visibilmente fatto finta di perdonarlo per evitare di continuare a parlarci: in poche parole lo ha scaricato. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso.

Ilary Blasi contro Corona: “Tutta Italia ha capito che crei gli scoop”

Una volta uscito dalla casa infatti, Fabrizio si è confrontato con Ilary che si è tolta un bel po’ di sassolini dalla scarpa per la questione di tredici anni fa. “Non ho i social, non riesco a comunicare tramite il Web – così ha esordito Ilary –. Ci tenevo a dirti, hai avuto la tua possibilità di venire qui perché il veto che tu hai detto non c’è mai stato”. “C’è stata – ha risposto Fabrizio – un po’ di difficoltà per venire a questo incontro. Io non lo avrei ricalcato in questo momento”. “Non deve passare – ha ribadito Ilary con forza – che io ho messo il veto. Tu ti rendi conto – ha proseguito – di cosa mi hai fatto tredici anni fa? Fabrizio, sai qual è il problema? Tu giochi con i sentimenti, hai umiliato e offeso Silvia davanti a tutta Italia”. “Quello che ha scritto il tuo fidanzato – ha controbattuto Corona – è una ca**ata! Ti dà fastidio di essere stata tradita? Prendila con filosofia!”. “Ma non è così – ha risposto Ilary –, Fabrizio. Noi siamo andati avanti, sei tu che sei rimasto indietro. Tutta Italia ha capito che tu crei gli scoop, li fai e li disfi come piace a te. Fabrizio, io quelli come te li scopro da prima che inizino a parlare. Ti devi prendere la responsabilità di quello che tu dici. Quello che sei l’ha capito tutta Italia, ciao Fabrizio! Buona vita!”. E così, con Fabrizio sovrastato dalla voce di Ilary, si è chiuso il collegamento. E si spera anche questa storia. Anche se ne dubitiamo, visto che Corona ha subito replicato su Instagram: