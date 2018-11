Giulia Provvedi perdona il fidanzato? Salta l’incontro con Deianira: “Censurata”

Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi non incontra Deianira: cosa è successo?

Il primo argomento affrontato nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip? Quello riguardante i gossip sul fidanzato di Giulia Provvedi, il portiere Pierluigi Gollini. Se ne è parlato tantissimo negli ultimi giorni e lo stesso Pierluigi è dovuto intervenire per placare i pettegolezzi. Che comunque ancora non si fermano, visto che a Deianira Marzano è stato impedito di prendere parte alla puntata del Gf Vip 2018. Avrebbe dovuto incontrare la bionda delle Donatella per raccontare la sua verità. Una verità che è ovviamente diversa rispetto a quella del portiere, che ha specificato di amare Giulia e che non la tradirebbe mai.

Giulia Provvedi parla del fidanzato: ora pensa solo a sé stessa

Deianira è arrabbiata perché non ha potuto incontra Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha detto attraverso una Instagram stories: “La censura non c’è solo in politica. Io adesso non potrò dire la verità. A breve, a giorni, voi saprete tutto. Anche di più!”. Deianira si riferisce a Pierluigi. E ha ringraziato il Gf Vip per l’opportunità. La questione verrà presto approfondita, come ha annunciato la stessa influencer. Giulia è ovviamente ignara di tutto. E, dopo aver pensato di abbandonare il reality show, ha detto queste parole durante la diretta: “Sono stati giorni difficili. Il fatto di non avere notizie di lui mi ha messo a dura prova. Non c’è stato nemmeno nessun aereo per me. Ho avuto degli alti e bassi. Sì, è stato molto strano. Però non mollo! Mi riservo di parlare quando lo incontro. Ora penso a me stessa”.

Gf Vip news: le ultime dalla Casa!

Giulia del Gf Vip 3 non vuole rovinare la sua esperienza televisiva e avrà un faccia a faccia col fidanzato una volta uscita dalla Casa. Lo ama. E anche molto: “Nel mio cuore c’è scritto il suo nome”. Una settimana ricca di colpi di scena: Benedetta Mazza ha fatto delle confessioni inaspettate sulla mamma mentre Francesco e Giulia hanno sorpreso tutti! Avete capito cosa hanno deciso di fare?