Niccolò Centioni oggi: “Faccio lo chef, il lavapiatti, un po’ di tutto”, la vita a Londra

Cosa fa oggi Niccolò Centioni? Il duro racconto dell’ex dei Cesaroni

Oggi Niccolò Centioni ha cambiato decisamente vita dopo il successo avuto coi Cesaroni, la parentesi a Pechino Express e a Notti sul ghiaccio. Il racconto dell’attore avrà senz’altro sorpreso i fan, visto che ai tempi della nota serie televisiva ebbe un successo strepitoso, uno di quelli che ti cambia senz’altro la vita soprattutto a quell’età. A Domenica Live Niccolò ha spiegato che dopo è però cambiato tutto inspiegabilmente. “Sono stati dieci anni – così ha iniziato a parlare di questi anni -. Dopo di quello il deserto, nulla, niente più, mi sono trovato smarrito, da solo. Ho provato a contattare tutte le persone possibili ma niente. Per questo sono triste, sto così”. Un racconto che spiazza senz’altro perché parliamo dei sogni di un ragazzo, a prescindere dall’opinione che si possa avere sul suo conto e sulla serie.

Niccolò Centioni oggi lavora a Londra: “Faccio lo chef, il lavapiatti, faccio un po’ di tutto”

Non si tratta certamente di un racconto sconvolgente come quello di Damiano, il presunto figlio segreto di un notissimo volto dello spettacolo; è tuttavia una storia che fa molto riflettere, visto che adesso Niccolò vive a Londra. “Sono andato in Inghilterra – ha raccontato – perché mio fratello già lavorava a Londra. Faccio lo chef, il lavapiatti, faccio un po’ di tutto, ho imparato a cucinare. Questo lavoro mi ha fatto diventare uomo”. Pungente l’intervento di Riccardo Signoretti: “Dove hai messo tutti i soldi di dieci anni di serie TV?“. “E questo è il problema – ha risposto Niccolò –. La formichina non l’ho fatta”. E di risparmi e vita di lusso non si è parlato solo in questo caso ma anche quando è stata ospitata Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che è intervenuta con eleganza sulle polemiche che la coinvolgono giorno dopo giorno. E se pensate che le polemiche siano finite così, date un’occhiata a cos’è successo in studio quando si è parlato delle ultime vicende che hanno coinvolto Jane, Elia e Gianmarco. Ma torniamo a Niccolò.

Le ultime news su Niccolò Centioni e il sogno di tornare in televisione

“Alla fine no – ha raccontato il famosissimo Rudy dei Cesaroni dopo la messa in onda di un video che racconta la sua vita a Londra –, io non mi lamento. Sto lì perché comunque voglio darmi da fare. Però comunque il mio sogno è quello di tornare in televisione”. Cosa ne sarà della sua carriera televisiva non lo sappiamo. Siamo sicuri tuttavia che le dichiarazioni di Niccolò a Domenica Live potrebbero avergli aperto la strada per alcuni importanti reality show come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip. E voi sapete bene che sono proprio questi programmi a rilanciare a volta delle carriere interrotte o difficili. In bocca al lupo, Niccolò!