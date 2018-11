Damiano figlio segreto della Biagini: “Credeva fossi morto”, shock a Domenica Live

Domenica Live, Damiano è il figlio di segreto di Isabella Biagini? “Mamma sapeva che lo ero”

Oggi a Domenica Live Barbara d’Urso ha ospitato il presunto figlio segreto di Isabella Biagini, Damiano, che ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti sulla sua storia, sul rapporto con la madre e sulla malattia. “Mamma – ha così esordito l’uomo – sapeva perfettamente che ero suo figlio perché custodiva dentro la cassaforte a casa dei documenti che certificavano la mia presenza. Abbiamo il testo del DNA, c’era anche una dichiarazione di accompagnamento di mio padre. E purtroppo anche lui è deceduto”.

Isabella Biagini e il figlio Damiano: una storia emozionante

“Io l’ho sempre saputo perché di me si era sempre preso cura mio zio Gaetano, mi ha sempre detto che mia madre era Isabella e che un giorno ci saremmo incontrati”. Un racconto che ha visibilmente sorpreso Barbara che in poco tempo non ha potuto però far intervenire Manuela Villa, interpellata solo alla fine e mostratasi piuttosto scettica sul racconto di Damiano. “Quando ho conosciuto mia madre avevo trent’anni – ha continuato in lacrime –. Quando ci siamo visti lei sapeva perfettamente che io esistevo. A mia mamma fecero credere che io ero morto”. “Aspetta aspetta – lo ha poi interrotto la d’Urso – perché stai dicendo delle cose… Tua madre Isabella abortì… Tu eri vivo ma a lei hanno fatto credere che eri…”.

L’incontro con Damiano: “Lei è scoppiata a piangere disperata”

“Le hanno fatto credere che ero morto – ha proseguito Damiano – ma io in realtà ero vivo. Lei era già sposata e mio padre anche. Per non fare uno scandalo è stato coperto tutto quanto”. Lei credeva che fossi morto. Mi ci portò mio zio Gaetano – ha poi continuato parlando dell’incontro dal parrucchiere – che parlò con lei e le disse del test del DNA. Lei è scoppiata a piangere disperata e da quel giorno non ci siamo più lasciati. Sono passati 37 anni per l’esattezza”. Un racconto del tutto diverso da quelli della puntata di Domenica Live di oggi: in trasmissione infatti si è parlato della nuova sorprendente vita a Londra dell’attore di Rudy dei Cesaroni; è andata in onda una bell’intervista a Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che ha parlato parecchio delle polemiche che si scatenano continuamente sul suo conto; non è mancato infine il momento dedicato al Grande Fratello Vip con Jane, Elia e Gianmarco protagonisti.

Isabella Biagini tra malattia e figlio segreto: interviene Manuela Villa

Anche le rivelazioni sulla malattia di Isabella Biagini hanno sconvolto Barbara e i presenti. Stando al suo racconto infatti pare che la donna non sia morta di cancro: “Non ha alcun tipo di marcatore tumorale alto, quindi non è morta di cancro”. Prima di chiudere è intervenuta Manuela Villa: “A me hanno detto che aveva un male alla testa e quindi le stavano facendo delle cure palliative per il dolore”. Incalzata poi dalla d’Urso, ha proseguito: “Ci sono tante cose da dire. Io non ho mai sentito parlare di Damiano, però ti dico che se fosse vero questo, il fatto che sei il figlio, è una donna da rispettare soprattutto adesso che non c’è più. Io le ho voluto bene, andavo ad accudirla tutte le mattine all’hotel e non ti ho mai incontrato. Perché non c’eri? Lei aveva bisogno”. “Può darsi pure – ha risposto Damiano – che io stavo in ospedale”. La chiosa della d’Urso ci fa capire che il figlio segreto della Biagini lo vedremo presto: si tratta di un altro caso che terrà senz’altro banco nei salotti di Barbara tra Pomeriggio Cinque e Domenica Live.