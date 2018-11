Sonia Bruganelli sui figli e Paolo Bonolis: “Non ho avuto momenti leggeri”

Intervista Domenica Live a Sonia Bruganelli: la confessione sulla sua vita privata

Sonia Bruganelli è stata intervistata da Barbara d’Urso a Domenica Live. Ha parlato del rapporto con suo marito Paolo Bonolis – adesso alla conduzione di Scherzi a parte – e dei suoi figli. Nell’ultimo periodo, Sonia è al centro dell’attenzione mediatica a seguito degli attacchi di molteplici detrattori che le hanno mosso l’accusa di “ostentare ricchezza”. L’imprenditrice (guai a chiamarla la moglie di Bonolis!) ha spiegato che non vuole assolutamente dimostrare di essere benestante, ma vuole condividere i momenti della giornata e i suoi viaggi con tutti i follower. Che comunque sono numerosi e molti la adorano.

Sonia Bruganelli risponde alle critiche da Barbara d’Urso

A chi la critica senza sosta, Sonia Bruganelli ha risposto così: “È il mio Instagram. Non vendo cose. Qual è il mio peccato originale? Anche io ho momenti più luminosi e altri meno. E in quei momenti meno luminosi non ho voglia di farmi vedere. La mia vita privata è più complicata perché ci sono dei lati meno leggeri. Faccio cose leggere su Instagram perché non ho avuto sempre una vita leggera”. Non sono state le uniche dichiarazioni importanti della puntata di oggi di Domenica Live: il figlio segreto di un personaggio famoso ha fatto delle sorprendenti dichiarazioni.

I figli di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

La moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli ha anche parlato della sua famiglia e di alcuni momenti particolari, che ricorderà sempre col sorriso: “Io ho tre figli più due suoi. Mi ha fatto innamorare il suo carattere. Il suo modo di essere. Mi regalava sempre dei libri o le cassette con le canzoni che gli piacevano. Però una di queste era della sua ex moglie!”. A proposito di libri, Sonia è stata promotrice di un progetto importante: “Ho una rubrica sui libri. Col mio ultimo libro, ho parlato dell’anacronismo del sistema scolastico. Mi ha scritto una preside e adesso sta facendo un progetto prendendo copie del mio libro. Però questo non è importato a nessuno!”.