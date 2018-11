Giulia De Lellis, il messaggio d’amore per Irama: momento importante per il cantante

Giulia De Lellis e Irama news, la coppia felice in un momento importante

Giulia De Lellis e Irama stanno bene insieme e anche se entrambi sono piuttosto restii a parlare della loro storia d’amore sembra andare tutto a gonfie vele. Non fatevi ingannare dal fatto che i due si dimostrano piuttosto sfuggenti: Irama è un cantante e per questo motivo non vuole catalizzare l’attenzione su argomenti che non siano la sua musica e i suoi concerti; la De Lellis invece, per quanto sia diventata famosa grazie al gossip e a Uomini e Donne, sembra all’apice della sua carriera da imprenditrice e, come qualsiasi VIP che si rispetti, non si concede troppo ai giornali. La loro insomma è una storia d’amore ricca di tantissimi sogni da realizzare.

Giulia innamorata pazza di Irama: gioia e orgoglio per il nuovo traguardo del cantante

Distratti dalla polemica scoppiata a corte di Maria De Filippi, avevamo dimenticato che oggi ci sarebbe stato il primo concerto del nuovo tour di Irama. A ricordarcelo è stata proprio Giulia che su Instragram ha fatto delle dirette direttamente dal concerto e ha anche scritto un post breve ma ricco d’amore: “First day of tour” con tanto di cuoricino finale seguito dagli hashtag #giovani, #proud e #joy. In questo caso quindi non è tanto il contenuto del messaggio quanto tutto il contorno, cioè la parte con il cuore e con gli hashtag, a farci capire quanto Giulia sia orgogliosa del suo nuovo fidanzato. Ne saranno felici coloro che continuano ad attaccare entrambi (e contro i quali è intervenuta ad esempio anche un noto volto di Uomini e Donne non molto tempo fa).

Giulia e Irama insieme nonostante le polemiche: una coppia da milioni di follower

Le news su Giulia e Irama sono del tutto positive dunque e con questo post abbiamo avuto la conferma che i due sono seguitissimi. Il pubblico avrebbe potuto seguire le vicende improvvise del Trono Classico degli ultimi giorni oppure avrebbe potuto farsi sentire di più su ciò che accadrà nelle prossime puntate di Amici; eppure Giulia e Irama sembrano attirare molto di più l’attenzione, e non molto a sorpresa a dire il vero, visto che entrambi hanno milioni e milioni di follower. Continueranno a stare insieme nonostante i tanti impegni e le tantissime critiche? Pensiamo proprio di sì. Restate sintonizzati con noi perché vi aggiorneremo su ogni spostamento!