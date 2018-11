Amici 2018 seconda puntata, Britti contro Giacomo Eva: è polemica ovunque

Seconda puntata Amici 2018, Alex Britti demolisce Giacomo Eva

La seconda puntata di Amici 2018 si è aperta con gli occhi a cuoricino di alcuni concorrenti ed è terminata tra le lacrime. Inizialmente infatti è stato mandato in onda un RVM con protagonisti i ballerini e i cantanti innamorati, anche dei professori, e poi si è passati alle sfide che hanno decretato i concorrenti ammessi e quelli esclusi dalla 18esima edizione. Un sabato ricco di avvenimenti insomma che ha visto anche un cantante apparentemente tranquillo come Alex Britti schierarsi apertamente contro le scelte del cantautore Giacomo Eva. Una scelta che ha fatto davvero molto discutere, soprattutto su Twitter, e che la dice lunga sul modo in cui Alex intende fare l’insegnante: un modo non condivisibile, certamente, ma che per lo meno ci fa sperare in un programma ricco di dinamiche, privo di filtri eccessivi (che comunque a volte servono), e soprattutto fatto da persone che sanno quello che vogliono.

Giacomo Eva stravolge La donna cannone: Alex Britti non ci sta

La puntata si è aperta con gli argomenti di cui vi abbiam parlato in settimana: nell’RVM infatti si è visto parlare Giordana della sua ex (a cui ha dedicato la canzone La solita str*nza), della storia tra Noemi e Miguel e della simpatia che Tish prova per Stash. Un siparietto divertente che condividiamo moltissimo, visto che spesso Amici ha cercato di non dare troppo spazio alle storie d’amore che nascono. In questa puntata hanno conquistato il banco Arianna e Mameli, entrambi bravissimi e con qualcosa da dire e da dare al programma; è stato Giacomo Eva tuttavia a far discutere perché si è beccato un zero, spaccatissimo aggiungiamo noi, da Alex Britti: quest’ultimo infatti ha detto che se avesse potuto gli avrebbe dato anche di meno.

Amici 18, seconda puntata da dimenticare per Giacomo Eva

“Ti avrei dato anche meno – queste le parole di Britti – se ne avessi avuto la possibilità. Secondo me hai mancato di rispetto a una delle canzoni più belle mai scritte in Italia”. Pronta la risposta di Giacomo: “Se essere sé stessi vuol dire mancare di rispetto allora preferisco mancare di rispetto. Io ero cosciente, sapevo di andare incontro a delle forti critiche, però ho preferito mantenere questa versione perché bisogna essere coerenti con sé stessi. Sono dispiaciuto, però accetto”. “In futuro – ha risposto ironicamente Alex – non lo fare con un pezzo mio perché ti aspetto fuori”. La polemica sembrava terminata e invece dopo aver scoperto che Mameli è fidanzatissimo e dopo aver sentito altri cantare Giacomo ha preso la parola e ha contestato Alex di nuovo: “Zero, anzi meno di zero, non penso di meritarmelo”.

Litigio Alex Britti e Giacomo Eva, anche Rudy ha votato contro

“Tu – questa la risposta di Alex – sai che questa è una scuola e noi siamo stati chiamati per insegnare. Non puoi trattare una canzone che fa parte della scuola della cultura italiana perché non hai ancora la capacità. Tu per tirar fuori te stesso scrivi il pezzo di un altro?”. “Non penso – questa la risposta di Giacomo – di non averla rispettata. Se sapevi di darmi zero perché me l’hai fatta portare?”. “Non sapevo di darti zero – ha continuato Britti –. Ho detto ‘Vediamo cosa combina’. Non credo che loro ti abbiano dato 10 perché sennò arrivavi un po’ più su. Se ci sono tre professionisti che ti dicono una cosa. Vuol dire che ancora non hai capito cos’hai combinato. “Tu – ha poi preso la parola Maria – ti fissi sullo zero. Quello che dice lui è che zero il suo modo per farti capire che secondo lui quel pezzo non lo dovevi cambiare. Nella sua testa è come dirti ‘Quella cosa non la dovevi far più’. Rudy ti ha dato 3. Lui ne fa una questione di principio, non di voto. Quello zero da come ha parlato non significa un giudizio negativo su di te: significa ‘Non fare quella cosa lì'”. Sono stati in molti in realtà a contestare la scelta di Alex, e questo nonostante poi Giacomo Eva sia stato salvato dall’eliminazione finale. Date un’occhiata agli ultimi tweet e vedete voi stessi:

Lo 0 di @ALEX_BRITTI è imbarazzante.. non capisco come una persona, che in 3 live su 4 è impreciso (per usare un eufemismo), si permetta di umiliare un ragazzino . Ci vuole coraggio e poca umiltà. A quanto il prossimo cd che nessuno comprerà? #Amici18 — Haevan (@marythephil) November 24, 2018

Non sono d'accordo con lo 0 di Alex Britti. Credo che bisogna iniziare a dare la possibilità ai cantanti di interprerare le canzoni come sentono loro.

Perché questo è il bello delle canzoni potergli dare un significato e anche un'interpretazione differente.#Amici18 — 𝕬𝖓𝖈𝖍𝖔𝖗 ⚜️ (@PAyneLee_) November 24, 2018

Alex Britti che valuta Giacomo con uno zero e assegna 7 a Kevin Payne AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA #Amici18 pic.twitter.com/fwntX331gS — Matteo (@matteoccasula) November 24, 2018

Quando pensavi che nessuno potesse essere peggio della Celentano, ma ehi esiste Alex Britti. 👉🏼 #amici18 pic.twitter.com/p99W6wQp4C — 💫 (@sheneedsjawaad) November 24, 2018

Rega, Giudizi Universali non è né di Einar né di Michele Bravi bensì di Samuele Bersani, detto ciò ognuno è libero di fare le cover che vuole, non fatemi fare l'Alex Britti della situazione. #Amici18 — Acornimer (@AcornsQueen) November 24, 2018

giacomo sarà felicissimo di aver rinunciato a sanremo giovani per essere schifato a morte da alex britti #amici18 — eli (@allysmaine) November 24, 2018

#Amici18 vorrei però sapere a sto punto, per coerenza, quanto ha dato @ALEX_BRITTI a Mameli per la sua “cover” di G.Paoli se a quella di Giacomo Eva di De Gregori ha dato 0. 🤔🤔🤔 — Carla B (@Sganghy__) November 24, 2018