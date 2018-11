Timor Steffens in lacrime ad Amici 18: il professore non si trattiene

Amici 18, il professore Timor Steffens colpito da un’esibizione

Timor Steffens si è molto emozionato ad Amici 18. Un’esibizione di Noemi l’ha colpito particolarmente. Per il momento, si sa poco sul nuovo professore (molti si stanno chiedendo se sia fidanzato), anche perché non si lascia andare a lunghi commenti. Chissà se lo vedremo un giorno litigare con Alessandra Celentano: lui che discute in inglese e lei in italiano! Quello che finora sappiamo è che Timon svolge il suo lavoro con passione e che vive totalmente ogni emozione. Come è successo nell’ultima puntata di Amici 2018/2019 andata in onda. Alcune parole sono arrivate dritte al suo cuore e non è riuscito a trattenersi.

La commozione di Timor Steffens ad Amici 2018/2019

Le tasche piene di sassi – brano di Jovanotti reinterpretato da Giorgia – ha colpito Timon Steffens. L’interpretazione di Noemi gli è piaciuta molto. Ma, anche se il coreografo gli ha dato un buon voto, questo non è servito a salvarla. È stata infatti eliminata nella seconda puntata di Amici 18 (avete capito cosa è successo?). Arianna e Mameli sono invece riusciti nell’impresa di prendere un banco e abbiamo scoperto anche delle curiosità sulla vita privata del cantante. Sono emerse tante notizie sui nuovi concorrenti di Amici ultimamente! Abbiamo scoperto che Giordana ha una storia difficile alle spalle e che una ballerina ha avuto un matrimonio complicato.

Momenti emozionanti ad Amici 18: ecco cosa sta succedendo

Il professore Timon Steffens non è stato l’unico a emozionarsi. Alessandro Casillo ha pianto per la sua ex fidanzata! Ogni volta che pensa a lei, non riesce a trattenere le lacrime… Però adesso deve solo sorridere perché il banco di Amici 18 è sempre più vicino! Ci sono già le prime anticipazioni su Amici e non è facile da capire che Alessandro Casillo e Jefeo saranno i prossimi concorrenti di Amici 2018/2019! Ci sono invece dei grandi dubbi su Miguel: verrà eliminato subito dopo la formazione della classe?