Alessandro Casillo piange per l’ex fidanzata ad Amici: “Mi butto giù”

Amici 2018/2019, Alessandro Casillo in lacrime per l’ex fidanzata

Alessandro Casillo non riesce a trattenere le lacrime ogni volta che ripensa alla sua ex fidanzata. Con lei, ha avuto una storia d’amore indimenticabile, anche se – purtroppo – non è finita bene. Il cantante di Amici 18 cerca di evitare di parlare di lei perché la ama ancora. Ha cercato di andare avanti, ma tutto lo riconduce a lei. Come i testi delle canzoni che sta preparando. Preferisce evitare di raccontare ai suoi compagni di classe quello che c’è stato tra lui e la sua ex compagna, ma loro capiscono che c’è qualcosa che non va in lui. In saletta, durante la preparazione dei suoi brani, è scoppiato in lacrime perché delle frasi gli hanno riportato alla memoria i momenti più belli trascorsi con la sua vecchia fiamma.

L’ex fidanzata di Alessandro Casillo: la confessione del cantante di Amici

“Sono cose che mi toccano sul personale – ha spiegato Alessandro Casillo di Amici 2018/2019 –. Se ci penso troppo, mi butto giù emotivamente. Quindi preferisco pensare alla musica che al testo. Divento particolarmente fragile”. Non è l’unico che ha aperto il suo cuore nella scuola. Giordana Angi, per esempio, ha fatto un racconto sulla sua famiglia che nessuno si sarebbe aspettato di ascoltare! Proprio tra Giordana e Alessandro è nato un rapporto stupendo, fatto di complicità e confidenze, tanto che a lei sola il cantante ha spiegato il reale motivo per cui è stato lasciato dall’ex fidanzata. Ma recentemente è avvenuta anche un’altra confessione importante: una concorrente ha rivelato di essersi sposata.

Vita privata di Alessandro Casillo: le ultime da Amici

C’è un bel rapporto anche con Kevin Payne. È stato uno dei pochi a essersi accorto delle lacrime versate da Alessandro di Amici 18. Ha cercato di sapere qualcosa di più, ma il cantante è stato ermetico. Si potrebbe parlare della vita privata di Alessandro Casillo anche nella puntata del sabato, della quale conosciamo già le prime anticipazioni: c’è qualcuno che potrebbe rischiare di perdere il banco!