Alessandro Casillo fidanzato? Confessione inaspettata ad Amici 2018/2019

Amici 18, Alessandro Casillo vita privata: le ultime confessioni

La fidanzata di Alessandro Casillo non esiste. Molte fan del cantante di Amici 2018/2019 si stanno chiedendo se è single o meno e adesso hanno ricevuto una risposta precisa. È stato proprio lui a parlare della sua vita privata. Senza farsi troppi problemi. La relazione è ormai passata e gli restano solo i bei ricordi. Certo, inizialmente non è stato facile, per lui, accettare la fine della storia, però poi è riuscito ad andare avanti e a continuare a voler bene la sua ex. La ama davvero e avrebbe voluto stare tutta la vita con lei. È stata la sua ex compagna a lasciarlo. Adesso Alessandro non ha nessuna intenzione di innamorarsi perché ha appena trovato il suo equilibrio da single.

Alessandro Casillo parla della sua ex fidanzata ad Amici

“Non sono fidanzato – ha raccontato Alessandro di Amici 18 –. Mi sono lasciato poco prima di Amici. La mia storia d’amore è durata ben cinque anni. Mi ha lasciato lei. Non mi ha mai detto di essere innamorata di un altro. Ora sono tranquillo. Quando stai per così tanto tempo con una persona, cominci anche ad amare i suoi difetti. Le ho chiesto di restare amici”. Una confessione, questa, fatta dopo aver ascoltato il racconto della vita privata di Giordana, la quale adesso è innamorata di una ballerina professionista di Amici!

Amici 2018/2019, Alessandro Casillo nuovo concorrente?

Alessandro Casillo è totalmente concentrato sulla musica. Vuole un posto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, anche se teme di essere eliminato. Ai professori piace e dubitiamo che possano arrivare al punto di privare la classe di un elemento così, con una carriera già avviata. Ricordiamo, infatti, che è stato prima un giovane concorrente di Io Canto e poi del Festival di Sanremo. Alessandro ha tanto da raccontare così come Giacomo Eva (lui ha invece rinunciato a Sanremo!). Giacomo è però sicuro che la sua eliminazione è vicina e ha spiegato chiaramente il motivo di tale preoccupazione.