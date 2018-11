Amici oggi, Giacomo Eva eliminato? “Forse a casa fra dieci giorni”

Prima eliminazione ad Amici 18: Giacomo Eva a rischio?

Nella puntata di Amici 18 di oggi 20 novembre, alcuni cantanti hanno ammesso di essere molto preoccupati. Perché? Pensano di non riuscire ad avere un banco. Tra questi c’è Giacomo Eva, il cantante che ha rinuncia a Sanremo per realizzare il suo sogno ad Amici di Maria De Filippi. Una scelta coraggiosa, la sua, che potrebbe costargli molto cara. Non è infatti detto che entrerà ufficialmente nella scuola, visto che dovrà sfidarsi a suon di note con altri cantanti e non solo con loro: anche i ballerini stanno lavorando duramente per meritarsi un posto. È una gara tutti contro tutti: questo significa che non c’è un limite né al numero di cantanti di Amici né al numero di ballerini. E alcuni concorrenti stanno facendo già i primi calcoli.

Amici oggi 20 novembre, la confessione del cantante Giacomo Eva

Giacomo Eva di Amici 2018/2019 teme di non farcela. Non è semplice entrare in una classe in formazione. Ecco cosa ha detto: “Forse potrei essere a casa fra dieci giorni. Questa cosa è bruttissima!”. Miguel Chavez ha invece una preoccupazione diversa: teme seriamente di uscire, nonostante sia stato il primo ballerino ad aver fatto parte della classe di Amici 18. Dopo un iniziale momento di titubanza, Giacomo si è convinto che per i cantanti uomini ci siano più possibilità di entrare nella scuola: “Noi cantanti siamo diversi. Ci sono due donne sedute, questo significa che i ragazzi potrebbero avere più chance di entrare. Io voglio il banco a tutti i costi”.

News e gossip Amici di Maria De Filippi

Non mancano mai le curiosità su Amici di Maria De Filippi (avete letto gli ultimi gossip su Andreas Muller?). La nuova edizione del talent show di Canale 5 è iniziata da poco, eppure abbiamo conosciuto alcuni segreti sui concorrenti: molti ancora non sanno, per esempio, perché la cantante Tish ha due puntini sotto agli occhi.