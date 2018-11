Concorrenti Amici 2018 ufficiali, quest’anno cambia tutto: Maria De Filippi avverte

Amici 2018 concorrenti ufficiali: Giordana e Miguel i più bravi

Tra i concorrenti ufficiali di Amici 2018 ci sono Giordana, Tish e Miguel. Le prime sono due cantanti che abbiamo già imparato a conoscere bene ai casting. Il terzo è un ballerino autodidatta che ha avuto il voto più alto di tutti dai professori. Sembra che sia un tipo piuttosto emotivo e che sia destinato ad arrivare davvero in fondo nel programma di Maria De Filippi: Miguel infatti ha seguito i suoi sogni nonostante il papà non volesse. Un ragazzo con una grande grinta insomma che vive una situazione famigliare non proprio insolita nella trasmissione. Abbiamo già conosciuto infatti ragazzi ostacolati dalle famiglie nel raggiungimento del loro sogno. Oltre ad essere bravo Miguel sembra anche un ragazzo umile: “Mi hanno detto – queste le parole di Maria dopo aver annunciato la sua ammissione – che avresti pianto e invece… Abbiam tenuto botta”.

Concorrenti ufficiali della classe di Amici: l’avvertimento di Maria De Filippi

Un timido sorriso e un po’ di imbarazzo come risposta avranno senz’altro conquistato il pubblico, anche se è ancora presto per dirlo, visto che siamo alla prima puntata. Una puntata in cui è stata la stessa Maria De Filippi (che ha già dovuto stroncare una polemica sul nascere) a dire che quest’anno i banchi saranno difficili da ottenere e che quindi non si sceglierà con facilità com’è stato fatto l’anno scorso (edizione che purtroppo ha fatto più parlare per la storia di Emma e Biondo, oggi di nuovo al centro dell’attenzione per alcune indiscrezioni, che per il talento dei cantanti). “Amici – ha spiegato Maria – compie quest’anno 18 anni. Avere il banco non sarà tanto facile”. “Si è raggelato tutto…”, ha poi aggiunto avendo visto il volto dei ballerini e dei cantanti. “Però poi quando uno entra… Ci si innamora…”, la battuta finale non poteva mancare in un clima del genere. Soprattutto con Irama presente, considerando quanto sta facendo discutere la sua storia d’amore. E soprattutto se considerate che in quest’edizione si stanno già innamorando…

Classe Amici 18, il primo colpo di scena con Tish e Arianna

Proprio Irama ha voluto fare un gran incoraggiamento a tutti coloro che inizieranno questa nuova avventura: “Mi sento – queste le sue parole dopo aver ricevuto il disco d’oro – di dire soprattutto grazie di avermi invitato qui. Non mollo mai è un po’ come dire ‘Non mollare’. Ho avuto una grande fortuna ad essere qui. Quello che posso dirvi è non mollare mai, vi auguro il meglio“. Parole che si spera serviranno ai concorrenti di quest’anno. Vi ricordiamo che Tish è entrata al posto di Arianna dopo che Rudy ha chiesto di rivalutare entrambe, e che Giordana è stata quella che ha avuto il voto più alto di tutti da parte della commissione di canto dopo aver cantato Formidable. Trovate qui tutti i cantanti e i ballerini che continueranno a combattere per rientrare nei 12 posti che saranno assegnati quest’anno. Queste invece sono le anticipazioni sulla prossima settimana!