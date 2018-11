Amici anticipazioni lunedì 19 novembre, possibili eliminati e ammessi della settimana

Anticipazioni Amici 2018 19 novembre: la classe si formerà col tempo

Eccoci con le prime anticipazioni sulla puntata di Amici di lunedì 19 novembre. Non sappiamo nel dettaglio cosa succederà durante tutta la settimana, visto che la registrazione di questa settimana è andata interamente in onda; sappiamo però che gli insegnanti saranno impegnati nella valutazione di ballerini e cantanti e che quindi arriveranno preparatissimi alla puntata di sabato prossimo. Questa settimana sarà molto importante per i ragazzi perché sarà un momento importante per farsi conoscere bene dal pubblico e per far capire a tutti, anche agli insegnanti, come intendono affrontare questo percorso. Ricordiamo che l’anno scorso sono stati molti i rimproveri e le punizioni che la classe ha avuto – pensate ad esempio alla sospensione di Biondo e degli altri per un party – e si spera che non si ripetano le stesse cose: è un vero peccato infatti mettere a repentaglio il posto in trasmissione per delle sciocchezze. Ma veniamo alle anticipazioni.

Anticipazioni Amici: chi entra nella scuola la prossima settimana?

Come avete visto, la classifica di gradimento degli insegnanti vede ai primi posti Arianna Forte e Daniele Nocchi. La prima doveva avere la maglia che invece è andata a Tish a causa dell’intervento di Rudy Zerbi; il secondo invece ha parlato molto dei problemi avuti durante l’infanzia e ha raccontato di essere stato spesso escluso. Nei prossimi giorni, magari proprio lunedì, è da mettere in conto insomma che la prima parlerà del fatto di essere stata sostituita alla fine della prima infuocatissima puntata, il secondo della sua vita difficile e del lungo percorso che ha fatto per entrare nella scuola. Non è da escludere inoltre che si parli anche di Alessandro Casillo che conosciamo tutti da molti anni e che dopo le dichiarazioni in diretta sicuramente ha catalizzato l’attenzione su di sé.

Amici 2018 puntata lunedì: le anticipazioni di Maria De Filippi

“Da sabato prossimo – ha spiegato la De Filippi a fine puntata dopo aver sottolineato che quest’anno cambierà davvero tutto – ci sarà assegnazione ed eliminazione. Voi ballerini potete convincere i professori ad assegnare tutti i banchi ai ballerini. Ve la giocate tutta voi quest’anno”. Maria insomma ha sottolineato che la ripartizione dei posti non favorirà i cantanti, e non è la prima volta che interviene sulla formazione della classe. Ha risposto bonariamente infatti anche alla polemica di Giusy facendole notare che le sue osservazioni sulle scelte della commissione non fossero così corrette. Proprio Giusy peraltro potrebbe regalarci parecchi siparietti divertenti, visto che è una ballerina non solo preparata ma anche chiacchierona. Ed è bello che ci sia qualcuno che dica sempre la sua.

Eliminati Amici 2018: Noemi Cainero a rischio

Lo stesso vale per Noemi che essendo arrivata ultima, nonostante i pettegolezzi sulla sua storia d’amore nata in trasmissione, potrebbe finire al centro dell’attenzione delle prossime puntate. Dubitiamo che ci saranno delle eliminazioni e delle assegnazioni già lunedì perché in fin dei conti si tratta di materiale succosissimo per le puntate del sabato: le messe in onda di Real Time però ci diranno molto su come si evolveranno le dinamiche ad Amici e su quello che vedremo sabato. Pronti per questo nuovo anno dell’accademia più famosa d’Italia?