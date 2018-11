Amici 2018, Noemi Cainero innamorata di un ballerino: la De Filippi svela il segreto

Noemi di Amici 2018 innamorata di un ballerino hip hop: anticipazioni

La prima puntata di Amici 2018 è arrivata e già possiamo darvi delle chicche di gossip sulla classe, o meglio sulle coppie di quest’anno. Non possiamo riempirvi ancora di news ma siamo convinti che vi piacerà sapere che alla cantante Noemi Cainero piace un ballerino di hip hop. Le anticipazioni vengono direttamente dal Vicolo delle News, dunque da una fonte affidabile, e non dicono altro. Sappiamo però che è stata la stessa Maria De Filippi a scherzare sulla cantante e a spifferare a tutti che prova qualcosa per il ballerino.

Amici 2018 coppie: chi è il ballerino di cui è innamorata Noemi?

Non abbiamo ben capito chi sia ma pare si tratti di uno dei ballerini hip hop che ha partecipato alle battle e senza superare l’ultimo step. Potremmo sbagliarci, quindi aspettiamo che il talent show vada avanti per capirne di più. Intanto vi ricordiamo che Amici 2018 mette a disposizione dei cantanti e dei ballerini 12 posti e non 19: tutti i concorrenti che sono stati ammessi quindi dovranno ancora meritarsi la maglia della scuola e sono tutt’altro che al sicuro. Il meccanismo è piuttosto semplice: in ogni puntata i professori valuteranno i ragazzi e quelli con le più basse saranno costretti a lasciare la scuola.

Noemi Cainero cantante di Amici: il posto non è ancora certo, tutte le anticipazioni

Così come per Alessandro Casillo che ha già conquistato tutti, anche per Noemi Cainero insomma niente è certo: dovrà ancora meritarsi il suo posto tra i concorrenti ufficiali di quest’anno e forse proprio il suo fidanzato segreto (almeno per il momento) le starà vicino per darle forza e infonderle coraggio. Al momento non possiamo dirvi nient’altro su questa coppia (o presunta tale) e sapremo tutto domani e nelle prossime settimane, visto che la cantante è molto brava e sicuramente sarà scelta tra i concorrenti di quest’anno. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!