Emma e Biondo si sono lasciati? Finalmente la verità sulla coppia di Amici

News Amici: Emma e Biondo si sono lasciati?

In molti si sono chiesti in questo periodo se Emma e Biondo si fossero lasciati o se fossero in crisi. Biondo aveva risposto a questi pettegolezzi commentando alcune allusioni e smentendo categoricamente tutto. Oggi è arrivata un’altra smentita e il cantante di Amici non ha cambiato versione né riservato sorprese ai suoi fan: sta ancora insieme ad Emma e basta dare un’occhiata alla foto pubblicata su Instagram in cui compare assieme alla ragazza per vedere che tra i due c’è ancora tanta sintonia.

Emma e Biondo oggi: la coppia vola alto tra successi e infortuni

Proprio qualche tempo fa vi abbiamo parlato dell’infortunio di Biondo temendo che avrebbe potuto cambiare i suoi programmi sulla pubblicizzazione della sua nuova fatica discografica. Così però non è stato, e infatti Biondo si è subito ripreso senza dubbio anche grazie alla sua Emma, che intanto continua a cantare in giro per l’Italia e non solo. I due insomma continuano ad essere uniti non solo dall’amore ma anche dalla musica, che poi per un artista non è che un’altra forma d’amore, no?

News Emma e Biondo: la coppia felicissima dopo Amici

Quest’anno Amici 2018 è ripartito con tante novità e siamo sicuri che sia Emma sia Biondo lo guarderanno con interesse: sono cambiati i professori, la nuova classe sembra piena di talenti e anche i giudici del Serale su cui si sta tanto parlando sono fantastici. E che dire degli ospiti d’eccezione della prima puntata? Anche loro hanno sorpreso tutti. Un po’ come Emma e Biondo, sulla cui storia in pochi avevano scommesso.