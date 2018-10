Amici 18 professori canto, ancora anticipazioni sul cast: ecco le ultime novità

Professori Amici 18 canto, le ultime anticipazioni sul cast

Non abbiamo ancora le anticipazioni ufficiali su Amici 18: professori di canto e cast in generale sono ancora avvolti nel mistero, non completamente s’intende, e bisognerà aspettare ancora un po’ prima di scoprire da chi saranno formate le commissioni. Dite che con Amici Casting ne sapremo di più? Non è detto. Le voci che girano attorno ai professori di canto infatti sono tantissime e Maria De Filippi potrebbe voler mantenere l’anonimato almeno su questi nomi. Ma cerchiamo di fare il punto della situazione sul cast di quest’anno dopo aver visto e ascoltato le storie Instagram del profilo ufficiale del programma con Marcello Sacchetta protagonista. Si tratta di una notizia di pochissimi minuti fa, quindi occhio! Magari tra non molto dirà altre cose.

Cast Amici 2018, le news sugli insegnanti da Marcello Sacchetta

“Ragazzi – queste le parole di Marcello – vi abbiamo svelato i tre professori di ballo e a questo punto vi voglio confermare che i professori di canto sono proprio tre, proprio come noi [è seduto su un divano e a fianco a lui non c’è nessuno, ndr]. Come noi…“. Le indiscrezioni che circolavano sul Web sono state confermate insomma: entrambe le commissioni saranno composte da tre insegnanti e questo la dice lunga sul meccanismo di quest’anno. Pare evidente infatti che con tre professori non potranno esserci dei pari merito e che quindi le sfide saranno molto più agguerrite. Non è da escludere inoltre che ci sia un quarto professore che avrà un ruolo diverso dagli altri ma che sarà comunque presente: potrebbe essere il caso di Garrison Rochelle ad esempio. Sempre a proposito degli insegnanti vi ricordiamo che Maria sembra pronta a un colpaccio di quelli storici.

Anticipazioni Amici 2018-2019, gli ultimi aggiornamenti sugli ex allievi e sui nuovi

Fervono insomma i preparativi per la nuova edizione di Amici, con Maria De Filippi che ieri ha avuto un invito davvero speciale da una persona altrettanto importante. Accetterà? Chissà. E che dire degli ex allievi del programma? Tutti si stanno dando da fare a loro modo: pensate al gran risultato raggiunto da Elliot Horne oppure all’ultima grande soddisfazione di Irama; Biondo per un po’ non se l’è passata bene ma ora sembra essersi sistemato tutto. E se volete avere altre anticipazioni sui professori di Amici sappiate che la new entry di ballo è un professionista pazzesco che lascerà tutti senza parole. Continuate a seguirci perché nei prossimi giorni, se non oggi stesso, ne sapremo senz’altro di più!