Amici 2018 professori, Garrison resta ma farà altro: le ultime novità sul cast

Garrison Rochelle lascia Amici? Anticipazioni sul cast e sui professori

Arriva direttamente da Tvblog la conferma che tutti aspettavamo su Amici 2018: professori e cast in generale non sono mai stati così al centro dell’attenzione come quest’anno; per la prossima edizione infatti Maria sembra avere in mente di rivoluzionare tutto lasciando accanto a sé solo tre insegnanti: Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo, Rudy Zerbi per il canto. In molti si chiedevano che fine avesse fatto Garrison Rochelle e la risposta non sarà affatto piaciuta ai suoi fan: l’insegnante di ballo lascerà il suo ruolo per dedicarsi ad altro. La conferma è arrivata oggi, anche se non tramite comunicato stampa, e possiamo dirvelo quindi senza temere si tratti di una fake news: Garrison Rochelle non insegnerà ballo. C’è però un ma, e ci piace.

Amici 2018, il ruolo di Garrison nella prossima edizione

Garrison Rochelle lascerà l’insegnamento ma non la scuola di Amici, quindi si occuperà di “altro” ma sempre all’interno del programma; pare infatti che l’insegnante seguirà il percorso dei ragazzi dall’interno. Non è la prima volta che accade un fatto del genere: se la memoria non ci inganna infatti anche Grazia Di Michele lasciò la cattedra ma continuò a lavorare con gli allievi dietro le quinte. Su Carlo Di Francesco, Paola Turci e Giusy Ferreri invece non sappiamo assolutamente nulla: è molto probabile tuttavia che nessuno di loro resti dietro le quinte magari per altri impegni o progetti. Ma proseguiamo con le anticipazioni sui professori.

Cast Amici 2018, ridotto il numero di insegnanti? Le ultime novità

Sempre da Tvblog apprendiamo che i professori potrebbero essere tre per ogni commissione e non quattro come gli anni scorsi. Al momento insomma Alessandra Celentano e Veronica Peparini sono titolari della cattedra di danza mentre Rudy Zerbi e Alex Britti di quella di canto. Quali saranno gli altri nomi? Vi terremo aggiornati: in tanti si sono proposti in questi mesi per il programma. Staremo a vedere se Maria De Filippi (ieri nervosissima in una lite con la concorrente di Tú sí que vales) esaudirà i loro desideri.