Ninfa e Frank a Tú sí que vales, caos in studio e Maria De Filippi furiosa

Tú sí que vales, Ninfa e Frank scatenano il caos

Puntata scoppiettante a Tú sí que vales con protagonisti Ninfa e Frank, due performer che hanno fatto imbestialire Maria De Filippi e arrabbiare tutto il resto dei giudici. Il motivo della discordia sta nella canzone proposta: la ragazza infatti ha portato in studio un pezzo tutt’altro che orecchiabile che ha incupito la De Filippi, non soddisfatto gli altri giudici e soprattutto deluso il pubblico che infatti ha votato contro per il 56%. Appena finita l’esibizione, Ninfa ha cercato di spiegarsi (in modo piuttosto strano tra l’altro): “Capisco, è un po’ dura; è un pezzo nuovo che ho scritto prima dell’Apocalisse del 2012. L’Apocalisse sta tutti i giorni nell’animo delle persone cattive”. Se si fosse fermata qui non avrebbe fatto danni e invece Ninfa ha proseguito supportata da Frank, prima criticando Teo – “Te sei sempre quello che dice di no. Ti sto sulle ali, vero?” – poi scagliandosi contro il pubblico a casa.

Ninfa e Frank, cos’è successo a Tú sí que vales

I due a un certo punto hanno iniziato ad attaccare chi era in studio sostenendo che fossero gli stessi degli altri anni. Al che Maria si è visibilmente indispettita assieme a tutta la giuria, fino a quando non ha proprio sbroccato vedendo Ninfa fare il gesto dell’ombrello contro tutti. La performer ha cercato di giustificarsi e di scusarsi nel corso della discussione:“Infatti ho detto io rischio a venire con qualcosa di nuovo, non volevo venire qua. Ve lo giuro”. E poi ancora: “Qua non ci vengo più”. Ma Maria è stata irremovibile: “Siam noi che ti abbiam detto di no, fallo a noi questo. Non farlo a loro. E che ca**o, un po’ di pa**e. Non lo dire a loro, non hanno fatto niente!”. “Maledetto quel giorno che son venuta qui, e che ca**o”, ha chiosato Ninfa. E pensare che non è neanche l’unica lite della serata!

Le parole di Iva Zanicchi dopo la sfuriata

Iva Zanicchi è intervenuta per calmare gli animi: “Io canto da 55 anni, mi sono sentita male, sconfitta, ma non si reagisce così. Anzi queste cose possono esserti utili perché il pubblico ha sempre ragione. Non puoi pretendere di venire qui con una canzone non gradevole al primo ascolto. Devi chiedere a tutti scusa e uscire dallo studio”. Con un po’ di ritardo la coppia ha salutato tutti lasciando sicuramente un ricordo sgradevole nei telespettatori e nei fan della trasmissione.