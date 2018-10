Tu si que vales, lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari per un trucco dei mentalisti

Lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari a Tu si que vales

Anche la seconda puntata di Tu si que vales è partita col botto! Tra prove di forza e sensuali balletti, c’è stato spazio anche per la lite tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Non è la prima volta che si punzecchiano e questa sera hanno discusso in una maniera decisamente più animata. Hanno battibeccato al termine dell’esibizione di un duo di mentalisti chiamato DNA. Come tutti quelli che sono passati per lo show di Canale 5, anche i DNA hanno sorpreso i giudici… tutti tranne uno! Teo ha spiegato di non essere rimasto affascinato dell’esibizione, ritenendola lenta e persino vecchia. Il conduttore ha una grande passione per il mentalismo e il suo giudizio è stato tutt’altro che affrettato.

Teo Mammucari contro Zerbi e i mentalisti

Teo Mammucari ha detto “no” ai mentalisti di Tu si que vales. E Rudy non è riuscito a capire il perché: “Come fai a non dire ‘sì’? Così rovini sempre tutto. Ci rovini la magia. Io contesto solo questo”. Teo ha perso la pazienza e ha risposto a tono: “Quando vengono cantanti e musicisti io, siccome sono un professionista, sto in silenzio perché tecnicamente ho un limite. A me questa esibizione dei mentalisti non è piaciuta”. I DNA hanno dato la loro risposta, visto che sono stati accusati di non aver fatto una performance strabiliante: “La nostra lettura della mente è istantanea. Ci sono delle pause perché abbiamo tradotto dall’inglese all’italiano. Non è un’esibizione antica. Abbiamo inventato noi questo trucco”.

Tu si que vales, Teo ripropone la stessa esibizione dei DNA

Dopo che i DNA hanno lasciato lo studio, Teo Mammucari ha dimostrato di saper fare lo stesso trucco dei mentalisti. E in effetti è riuscito a “trasmettere” a Gerry Scotti il nome del conduttore (Pippo Baudo) che Maria De Filippi aveva scritto su una lavagnetta. Maria ha cercato comunque di fare dei complimenti ai due professionisti: “Avete fatto un bellissimo numero. Voi andate in tutto il mondo. A me è piaciuto. Io ho avuto lo stupore”. Anche il pubblico: 87% di preferenze da parte del pubblico.