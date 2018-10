Elliot Horne dopo Amici vola a X Factor UK 2018: ecco la sua boyband

X Factor UK 2018, Elliot Horne con i Vibe 5 dopo Amici

Dopo Amici Elliot Horne non si è dato per vinto e ha voluto continuare a lottare per il suo sogno. Se siete fan della trasmissione vi ricorderete senz’altro di chi vi stiamo parlando; Elliot infatti era uno tra i più amati dei cantanti della precedente edizione e fu eliminato perché ritenuto acerbo. Fu una scelta incomprensibile, visto che Elliot ha un bel timbro e se aveva scelto di partecipare a una scuola forse era il caso non di cacciarlo ma di aiutarlo a migliorare e crescere. Quale sarebbe il ruolo degli insegnanti altrimenti se tutti dovessero lavorare solo con gente già formata? Ad ogni modo il passato è passato, ed Elliot lo sa benissimo: il ragazzo adesso è in una band, Vibe 5.

Elliot Horne a X Factor UK 2018, un nuovo traguardo per il cantante

Proprio con altri quattro ragazzi Elliot si è presentato a X Factor UK 2018 conquistando i giudici e il pubblico. Il ragazzo è soddisfattissimo della sua performance, tant’è che ha aggiornato subito tutti i suoi fan su Instagram. Ricordiamo che Elliot non è il primo concorrente di Amici che si dà da fare all’estero (anche perché ricordiamo che lui è inglese e non italiano): di recente infatti si è fatto notare Antonino Spadaccino proprio a X Factor, dove però non è riuscito ad arrivare sino in fondo. Un vero peccato perché era partito benissimo.

Amici 2018, edizione internazionale anche quest’anno

Intanto la macchina di Amici di Maria De Filippi è in moto, e non ci sembrano essere state pubblicate smentite sulle ultime novità: è stato confermato ad esempio l’abbandono di Garrison Rochelle. L’edizione pare che sarà sempre aperta a tutti, anche all’estero, e quindi siamo sicuri che ci regalerà molte soddisfazioni, sempre che i professori non decidano di eliminare superficialmente qualche concorrente promettente. L’anno scorso Lauren Celentano vinse il circuito danza: anche quest’anno ci sarà qualche vincitore proveniente dall’estero?