Antonino Spadaccino a X Factor UK, standing ovation: i giudici si alzano in piedi

Antonino Spadaccino riparte da X Factor UK dopo Amici

Antonino Spadaccino, ex allievo del talent show Amici di Maria De Filippi, cerca il successo fuori dall’Italia. Risale al 2004 la sua partecipazione ad Amici, molto prima, dunque, dei colleghi Marco Carta, Alessandra Amoroso e Emma Marrone, i primi ad ottenete ottimi numeri anche anni dopo il talent. Dopo sei album pubblicati, Antonino cerca la sua fortuna a trentacinque anni e lontano da casa sua. Antonino si è presentato ai casting di X Factor in Inghilterra e ha cantato Say Something di fronte ai giudici (Robbie Williams, Louis Tomlinson, Simon Cowell e Ayda Williams). Il foggiano è stato applaudito con una standing ovation e i giudici non si sono trattenuti dal fare i complimenti.

X Factor UK: Antonino riceve i complimenti dei giudici. L’abbraccio

Sta spopolando sul web il video dell’esibizione di Antonino a X Factor UK dove è stato applaudito e dove ha ricevuto i complimenti dei giudici. Erano da anni che i fan attendevano un ritorno in grande stile per Antonino che con il suo timbro conquista fin dalla prima nota. E così è successo, il cantante ha conquistato persino Robbie Williams. Il pubblico è in piedi e anche i giudici. Alla fine dell’esibizione, Antonino scende dal palco e corre ad abbracciare i giudici, primo tra tutti proprio Robbie Williams che si complimenta faccia a faccia.

Antonino: ecco cosa ci faceva a Londra

Da un po’ di tempo Antonino pubblicava foto sui social taggando Londra, dove ultimamente ha incontrato anche la sua amica Emma Marrone, che probabilmente sapeva dell’intenzione del collega di tentare X Factor UK.