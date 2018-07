Emma Marrone incontra un amico davvero speciale a Londra

Emma Marrone a Londra ritrova l’amico Antonino Spadaccino

Da tempo è ormai nota la solida amicizia tra Emma Marrone e Antonino Spadaccino. Entrambi hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi (in edizioni diverse), entrambi sono pugliesi ed entrambi, ovviamente, amano cantare. Sono molte le cose che accomunano Emma Marrone e Antonino Spadaccino. I due cantanti si sono spesso esibiti insieme. Resta ancora un po’ è il titolo di una canzone che vede la collaborazione proprio dei due cantanti. Emma Marrone si è recata in questi giorni a Londra. La salentina ha aggiornato i suoi fan attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram e proprio grazie ai suoi post, abbiamo scoperto che Emma ha incontrato un amico molto speciale. Stiamo parlando proprio di Antonino Spadaccino.

L’abbraccio tra Emma Marrone e Antonino Spadaccino per le strade di Londra: “Fratello”

Emma Marrone ha pubblicato una foto di un bellissimo abbraccio con Antonino Spadaccino incontrato a Londra, dove la cantante si è recata da pochissimi giorni. Lui la prende in braccio ed entrambi ridono di cuore. Un abbraccio che dimostra la splendida amicizia tra i due cantanti. “Per sempre. Esiste. Non è una strana invenzione. Tu ci sarai ed io ci sarò. Fratello“ ha scritto Emma Marrone taggando Antonino.

Emma Marrone e Antonino: collaborazione in arrivo?

Resta ancora un po’ brano composto da Emma Marrone per Antonino Spadaccino non ci mise molto a conquistare il primo posto in classifica. Molti fan sperano in una nuova collaborazione tra i due cantanti e amici pugliesi che intanto si sono incontrati a Londra.