Amici news, Biondo al pronto soccorso: ecco cos’è successo al cantante

L’infortunio di Biondo alla Partita del Cuore

Come i fan sapranno senz’altro, Biondo ha partecipato alla Partita del Cuore che ha visto scontrarsi la Nazionale Cantanti e quella delle Star della TV. Sembrava una serata destinata a concludersi tranquillamente ma i fatti non stanno così: anche se pare non essere successo nulla di grave infatti Biondo ha pubblicato diverse Instagram stories in cui compare con la sua Emma in un pronto soccorso. Il cantante di Amici di Maria De Filippi è stato ripreso mentre la sua fidanzata lo portava su una carrozzina – potete ben vederlo nella prima metà della foto che abbiamo pubblicato -; poi ha pubblicato volta per volta delle storie di questa sua brutta avventura. Brutta davvero, al punto che su una foto ha anche scritto “Prossima partita Nazionale Cantanti Basket”, il tutto contornato da smile tristi.

Come sta Biondo? Alcune stories dall’ospedale

La partita è stata vinta dalla Nazionale Cantanti: una vittoria cui hanno assistito, pensate, ben 10mila persone allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli. A segnare ben due gol è stato un rapper che Biondo conosce molto bene, Moreno Donadoni, non nuovo a queste iniziative benefiche. Tra gli altri hanno partecipato Paolo Bonolis, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Paolo Vallesi, Neri Marcorè, Moreno Morello, Marco Baz Bazzoni, Jimmy Ghione e due veri calciatori, gli ex giocatori di Serie A, Sebastian Frey e Ivan Pelizzoli. Una serata andata benissimo per la gente che è riuscita a richiamare ma un po’ meno per Biondo che si è trovato al pronto soccorso. E pensare che in questo periodo dovrebbe avere degli impegni piuttosto importanti (come Irama, del resto) per la pubblicizzazione del suo nuovo singolo Vodka.

Il messaggio per i fan: “Grazie”

Dalle storie che ha pubblicato su Instagram comunque sembra essere andato tutto per il meglio: dopo aver fatto vedere dove si trovava e dopo aver pubblicato una storia con lui in carrozzina accompagnato da Emma, Biondo ha infatti pubblicato un video in bianco e nero pieno di cuori con cui ha ringraziato i suoi fan (“Vi leggo, grazie dei messaggi”, queste le sue parole), prima di postare un video in cui si vede Emma appoggiata alla sua spalla. Non sappiamo quale sia l’entità dell’infortunio ma poco importa: il ragazzo sembra stare bene e sicuramente si riprenderà con il passare del tempo.