Amici 18 professori, Timor Steffens insegnante di ballo: colpaccio per la De Filippi

Professori Amici 18, è Timor Steffens il colpaccio di Maria

Tra i nuovi professori di Amici 18 ci sarà proprio lui, Timor Steffens. L’indizio era arrivato nella giornata di ieri da Lorella Boccia, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta e oggi la conferma arriva direttamente da Davide Maggio. Si tratta di un vero e proprio colpaccio per Maria De Filippi che dimostra anno dopo anno di saper rinnovare il cast sorprendendo puntualmente la stampa e il pubblico. Non sempre a beneficio degli ascolti purtroppo, visto che l’anno scorso nonostante i tanti cambiamenti e la diretta il programma non è andato come ci si aspettava. E in effetti quest’edizione pare che rinuncerà alla messa in onda di sabato. Ma veniamo a lui ora, al mitico Timor Steffens.

Amici 18 cast, i professori di ballo al completo

Gli indizi che ci avevano dato la Boccia, Ciavarro e Sacchetta facevano chiaramente riferimento a Madonna e a Michael Jackson. E i fatti stanno proprio così: Timor Steffens, classe 1987, è un ballerino e coreografo di origini olandesi noto proprio per aver lavorato accanto al Re e alla Regina del Pop. Non per niente è anche uno dei protagonisti del film This is it, il film-documentario che racconta l’ultimo tour del primo. Chiaramente le sue collaborazioni sono molte di più: Steffens ha lavorato con Janet Jackson, Chris Brown, Whitney Houston, Rihanna e molti altri ancora. Si tratta insomma di una star internazionale, conosciuta anche come il direttore artistico di The Voice of Italy.

Tutte le ultime novità su Amici di Maria De Filippi

Confermata la presenza di Timor Steffens tra i professori di Amici 18, non ci resta che aggiornarvi sulle ultime novità di quest’edizione. Anzitutto vi ricordiamo che sarà internazionale come l’anno scorso, cioè aperta anche alle iscrizioni dall’estero. Sappiate poi che Garrison Rochelle ci sarà ma avrà un altro ruolo. Possiamo dirvi inoltre che è molto probabile che Maria sia riuscita a convincere un’artista stupenda a partecipare, non sappiamo tuttavia se come insegnante o come giudice. A proposito degli insegnanti sappiate infine che il loro numero dovrebbe essere stato ridotto. E se vi state chiedendo cosa stanno facendo gli ex di Amici sappiate che uno dei primi eliminati ci ha fatto una bellissima sorpresa, che Irama non è stato da meno e che Biondo ha fatto recentemente parlare di sé per via di un infortunio. Continuate a seguirci perché ne avremo di cose da dirvi!